Григорий Перепилица убежден, что США и Китай имеют экзистенциальное противоречие, связанное с завоеванием или удержанием мирового порядка.

Доктор политических наук, профессор, директор Института внешнеполитических исследований Григорий Перепилица считает, что переговоры президента США Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина вводят мир в формат Третьей мировой войны.

По его словам, победители в российско-украинской войне будут определять новую систему европейской безопасности и новый мировой порядок.

"Если Украина падет - Европа не сможет удерживать это нашествие. Тем более, что за спиной и России стоит Китай", - отметил Перепилица во время заседания круглого стола на тему "Военная кампания российско-украинской войны 2023: уроки для Украины и выводы на следующий год".

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При этом он считает, что переговоры двух лидеров ни к чему не привели.

"Между США и Китаем существует экзистенциальное противоречие, связанное с завоеванием или удержанием мирового порядка. Таким образом, мы входим в формат Третьей мировой войны и механизм ее уже запущен российско-украинской войной", - подчеркнул эксперт.

В связи с этим, по его мнению, любые политические переговоры не остановят президента РФ Владимира Путина.

"Даже, если Украина согласится на тот ультиматум отдать России территории, которые уже ввели в Конституцию России - это оккупированные территории. Путин на этом не остановится. Тем более, он не соблюдает никакого международного права и никаких условий", - сказал доктор политических наук.

Он отметил, что Украина должна искать союзников в Европе не только среди членов Организации Североатлантического договора.

Встреча Байдена и Си - главные новости

15 ноября глава КНР Си Цзиньпин впервые за шесть лет в США встретился с президентом США Джо Байденом.

По словам китайского лидера, Пекин и Вашингтон не имеют права поворачиваться друг к другу спиной, а конкуренция не должна стать главным трендом. В свою очередь, Байден заявил, что США и Китай "не всегда соглашались друг с другом, но наши встречи всегда были откровенными, прямыми и полезными".

Стороны договорились возобновить военное взаимодействие между странами, а также "восстановить коммуникацию на высоком уровне между двумя армиями на основе равенства и уважения".

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