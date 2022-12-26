Путин и Лукашенко пока не готовы открыть новый фронт против Украины со стороны Беларуси.

Российский диктатор Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пока не готовы открывать второй фронт против Украины и бросать белорусских военных на войну.

Как заявил в эфире телеканала FREEДОМ белорусский оппозиционер, советник Светланы Тихановской Франак Вячорка, лидеры России и Беларуси боятся протестов.

"Сейчас для них очень опасно отправлять белорусские войска в Украину, потому что это не поддерживает общество Беларуси, приведет к расколу элит, новым протестам, к массовому дезертирству. Это создаст огромный очаг напряжения, в частности для России, она в этом не заинтересована", – объяснил он.

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По словам оппозиционера, Путин заинтересован в стабильной ситуации в Беларуси, чтобы режим Лукашенко мог и дальше предоставлять территорию и инфраструктуру, чинить российские танки, и отправлять на Донбасс свои танки и боекомплекты.

"Сейчас открывать новый фронт, который может обернуться хаосом для Лукашенко и Путина, они, наверное, не готовы. Они ищут другие форматы и варианты давления на Украину, и на западные страны. Пугают ядерным оружием. Я думаю, что Путин будет пытаться в ближайшие месяцы накапливать максимально российскую военную технику, живую силу на территории Беларуси, не только создавая давление на Украину, но и на страны НАТО", – подчеркнул Вячорка.

В то же время советник Тихановской не исключает, что оккупанты могут разместить ядерное оружие на белорусской территории. По его словам, это изменит расстановку сил и будет огромным давлением на Польшу, Литву и Латвию.

Угроза нового наступления из Беларуси

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на территории Беларуси сейчас нет ударной группировки, которая могла бы осуществить новое наступление на Украину. В то же время Россия хотела бы, чтобы Беларусь отвлекла хотя бы часть сил и средств Украины на себя.

В то же время немецкие СМИ пишут, что Россия в апреле может начать вторжение на подконтрольную Украине часть Донецкой и Луганской областей. При этом президент РФ Владимир Путин рассчитывает на помощь Александра Лукашенко. Отмечается, что войска Беларуси могут использовать как отвлекающий фактор.

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов подчеркнул, что сейчас угрозы наступления России из Беларуси нет. Но все же нельзя ее исключать.

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