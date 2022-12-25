Аналитики считают, что Путин рассчитывают на помощь Лукашенко.

Новое наступление Российской Федерации может произойти в апреле 2023 года. Москва рассчитывает на помощь Минска.

Немецкие СМИ назвали несколько вариантов возможного развития событий. Издание Neue Zürcher Zeitung пишет, что Россия в апреле может начать вторжение на подконтрольную Украине часть Донецкой и Луганской областей. При этом президент РФ Владимир Путин рассчитывает на помощь Александра Лукашенко.

Отмечается, что войска Беларуси могут использовать как отвлекающий фактор. Дело в том, что "украинским защитникам придется разделиться, чтобы отразить возможное вторжение с севера".

Видео дня

В то же время аналитики считают, что Минск не пойдет на прямую конфронтацию с Киевом, но Лукашенко может развернуть армию. В этом случае целью Москвы будет полный контроль над Донбассом.

Еще одним вариантом является вступление в войну беларуской армии. Хотя это сценарий маловероятен. В этом случае президент РФ хотел бы захватить всю территорию Украины. Для реализации этой идеи необходимо, что войска Беларуси наступали на Киев, а российская армия – на Донбасс.

"Если армии Путина удастся продвинуться на запад Украины, войска могут отрезать западные поставки и заставить украинское правительство капитулировать. Однако эта стратегия потребует общей мобилизации в России, поскольку российская армия уже значительно ослаблена войной в Украине и потребует больше солдат", - говорится в статье Kreiszeitung.

В свою очередь Focus пишет, что в этом случае россияне будут пытаться "дойти до польской границы, чтобы воспрепятствовать поставкам оружия с Запада и оккупировать Приднестровье, отколовшийся от Молдовы регион".

"Для второго сценария необходима российская общая мобилизация, считает министерство, но это "достаточно маловероятно по внутриполитическим причинам". В то же время министр обороны России Сергей Шойгу буквально несколько дней назад заявил, что численность армии должна быть увеличена до 1,5 миллиона солдат. 200 тысяч солдат сейчас проходят военную подготовку, заявил сам Путин", - отмечено в статье.

Новое наступление россиян на Украину - что известно

Глава миноброны Алексей Резников считает, что Кремль планирует новое наступление в феврале 2023 года.

В свою очередь украинские разведчики считают, что наступление российской арми возможно, но состояние войск РФ ухудшилось с 24 февраля

В то же время в США не видят признаков того, что Москва неизбежно проведет повторное наступление на Киев.

Вас также могут заинтересовать новости: