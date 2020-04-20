Жителям Кении раздают Hennessy в качестве "дезинфицирующего средства для горла"

Ранее в ВОЗ предупреждали, что употребление алкоголя увеличивает риск заражения.

Губернатор Найроби Майк Сонко заявил, что в наборы с продовольственной помощью, которые жителям раздают из-за пандемии коронавируса, помимо еды и средств защиты, включена бутылка коньяка Hennessy.

Читайте такжеРодившегося в разгар пандемии коронавируса ребенка назвали именем СанитайзерКак передает НВ, по словам Сонко, маленькие бутылки коньяка включены в качестве «дезинфицирующего средства для горла».

«Я думаю, что из исследований, проведенных Всемирной организацией здравоохранения и различными организациями, можно сделать вывод, что алкоголь играет важную роль в уничтожении коронавируса», – сказал он.

Ранее УНИАН писал, как в ВОЗ заявили, что употребление алкоголя увеличивает риск заражения коронавирусом.