В октябре 2020 года Самуэля Пати обезглавил 18-летний чеченец.

Во Франции 13-летняя школьница призналась, что оболгала учителя Самюэля Пати незадолго до его убийства. Мужчину обезглавили после показа карикатур на пророка Мухаммеда.

Читайте такжеВ Париже проходит многотысячная акция памяти зверски убитого учителяОб этом сообщает служба BBC News.

Девочка призналась, что не хотела разочаровывать отца, который всегда сравнивал ее с более успешной сестрой-близнецом, и придумала историю об учителе.

Подросток утверждала, что ее отстранили от занятий из-за конфликта с ним. Она заявила отцу, что возразила, когда тот попросил учеников-мусульман покинуть класс перед демонстрацией карикатур. На самом деле ее отстранили за день до этого урока из-за многочисленных прогулов.

Отец же подал жалобу на Самюэля Пати и опубликовал в соцсетях два видео, чтобы привлечь внимание к инциденту. После этого учителя убили.

Жестокое убийство учителя Самюэля Пати под Парижем: что известно

Учитель французской истории Самуэль Пати был обезглавлен 16 октября 2020 года возле своей школы в городе Конфлан-Сент-Онорин под Парижем.

Мотивом убийства стало то, что преподаватель на одном из занятий показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда как пример свободы слова.

Нападавший был застрелен полицией при попытке задержания. Убийцей французского учителя оказался 18-летний чеченец, родившийся в Москве. После преступления убийца выложил фото с отрубленной головой учителя в своем аккаунте в Twitter.

Убийство учителя вызвало волну возмущения во Франции. 18 октября тысячи людей вышли на улицы, чтобы почтить память Самюэля Пати.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее терактом и заявил, что страна не откажется от религиозных карикатур, а также сказал, что ислам - «религия, которая сейчас переживает кризис во всем мире».

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Автор: Катерина Шварц