Китай заинтересован в том, чтобы Россия выглядела так, как сегодня – ничтожно и безрепутационно.

Советник главы ОП Михаил Подоляк, комментируя тесные связи КНР и России, заявил, что Китай просто ищет свое место в новом миропорядке.

"Он хочет быть более глобальным. И он является уже сегодня гораздо более глобальным, чем Россия. Китай играет "вдолгую". Там хотят доминировать не только в экономическом, но и в политическом глобальном пространстве. Китай имеет свое видение, что ему нужно от России. Я бы тут не сказал, что Пекин очень близко подтягивает к себе Кремль. Китай заинтересован в том, чтобы Россия выглядела так, как сегодня – ничтожно, хлопотливо, безрепутационно. Чтобы этот Путин или кто-то следующий приезжал, становился на колени и что-то там просил. Это же очень нравится. Почему? Потому что России как субъекта не существует уже и Китай это прекрасно понимает", - объяснил он в интервью "24 Каналу".

Подоляк отметил, что хотя Пекин заинтересован в российском сырье, контракт с "Силой Сибири-2" подписан не был, поскольку Китай не хочет иметь монопольного поставщика РФ.

Видео дня

"Ведь страна-агрессорка, когда становится монопольным поставщиком, начинает наглеть. Мы видели это с Германией, Китаю это не нужно. Он всегда диверсифицирует поставки того или иного сырья. Там достаточно откуда его брать. Более того, Китай достаточно эффективно отработал свои отношения с арабским миром – он там доминирует. Китай может оттуда брать необходимые ему энергоресурсы, поэтому Россия ему нужна лишь для того, чтобы иметь что-то демпинговое", - добавил он.

Для чего Китаю РФ

По словам чиновника, Россия нравится Китаю как рынок сбыта. Именно поэтому он сейчас увеличивает свои поставки продукции. При этом Россия не может поставлять в Китай то, что ему нужно – высокотехнологичную продукцию.

"Россия не является технологической страной. Она этим не интересна никому. Это страна, которая где-то немножко ворует технологии; где-то немножко покупает технологии и где-то что-то копирует. Это никому не нужно в современном мире. Поэтому Россия с точки зрения технологичности – отсталая страна. С ней Китаю не интересно. Гораздо интереснее Китаю иметь теплые взаимоотношения с Европейским Союзом. Россия была интересна как такой большой транзитивный маршрут, через который можно было бы заходить на другие финансовые рынки. Где сегодня транзитивные возможности России? Она же заблокирована, никому не нужна. Это "тупиковая" страна. С точки зрения Запада там все закрыто", - отметил Подоляк.

Сейчас Россия имеет действительно негативную репутацию и нарушает международное право. Кроме того, она "ничтожна с точки зрения того, что она всем продавала десятилетиями". В частности, РФ продавала монструозность и силу, на которые оказалась неспособной.

"Россия является для Китая неким "приложением", которое не очень нужно. Не говорю, что Китай не будет играть в российскую игру. Но сегодня это просто несопоставимые государства. Китай - глобальный игрок, у которого есть ряд стратегических планов. А Россия - это страна, которая сегодня шныряет по миру и ищет, где можно что-то стащить. С такой страной никто не будет строить никаких стратегических отношений. И Пекин так же не будет делать этого... Россия - это Эритрея для Китая", - пояснил советник главы ОП.

По его мнению, если бы российское руководство было бы умнее, оно продолжило изображать из РФ сильное государство.

"Это - "лебединая песня" Путина в Украине. Если бы россияне были немножко умнее, хоть это и странно звучит, и продолжали продавать свое "бойтесь нас", то их действительно боялись бы, считали бы великими. Они сидели в G8 и так далее. Но они решили, что можно будет это все доказать. Это "гопник", который ходил и всех пугал у подъезда, а потом кто-то вышел и сказал: "Ну давай". И выяснилось, что "гопник" ничего не может. Да, у него там есть накопление ресурсов; он еще позвал других "гопников", с которыми бухал. Но Украина разберется с этим", - убежден Подоляк.

Он считает, что Путин не будет иметь публичной поддержки и останется в изоляции, которая будет постепенно увеличиваться. Последним шагом к этому станет существенное тактическое поражение России на каком-то из направлений по линии фронта.

"В Китае Путин хотел подтвердить свой статус глобального игрока - это не получилось. Нет больше глобального игрока Путина, поэтому это совсем другой уровень встречи. Китай - это игрок, Путин - нет. Это вывод, который можем сделать", - сказал чиновник.

Россия и КНДР

Сейчас Северная Корея дополнительно обеспечивает Россию снарядами, на фоне ресурсного истощения самой страны-агрессора. Это не значит, что у врага все закончилось, а лишь свидетельствует, что это уже не прошлогодний уровень запасов.

В то же время КНДР может дать вагон снарядов, но хочет получить назад два вагона реализованных обещаний: технологии, гуманитарные грузы, продукты. Кроме того, Пхеньян достаточно умеет спекулировать на потребности той страны, с которой имеет отношения, и будет выкручивать России руки.

Встречи Путина с лидерами Китая и КНДР

20 марта лидер Китая Си Цзиньпин прибыл в Москву, чтобы провести встречу с Путиным. На встречах лидеры называли друг друга "дорогой друг" и охарактеризовали переговоры как успешные. По результатам встречи Си Цзиньпин пригласил Путина в Китай.

12 сентября, лидер Северной Кореи Ким Чен Чен Ын прибыл в Россию на своем специальном поезде. Он пробыл в стране 6 дней. Подоляк тогда заявлял, что Ким Чен Ын посещал Россию как хозяин и буквально поставил Путина на колени.

18 октября президент РФ встретился с Си Цзиньпином в Пекине на полях саммита "Один пояс, один путь". Пока он там был, глава МИД РФ Сергей Лавров ездил к Ким Чен Ыну.

Вас также могут заинтересовать новости: