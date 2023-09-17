Путин не является хозяином положения в любых смыслах, отметил Подоляк.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын посещал Россию как хозяин, он буквально поставил президента РФ Владимира Путина на колени, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Ким Чен Ын приехал в Россию, как хозяин, вёл себя, как хозяин, и, соответственно, на внутреннем своём рынке он покажет, что он - пахан, а тут какой-то мелкий царёк российской территории в услужении. Это для них очень важно, потому что Ким Чен Ын три года никуда не ездил, ни с кем не встречался", - отметил он.

"И в Северной Корее представление о Путине не такое, как у нас с вами, они его реально считают "глобальным большим человеком". И тут "глобальный лидер" Путин стоит на коленях перед "более глобальным лидером" Ким Чен Ыном", - добавил Подоляк.

По его словам, Путин не является хозяином положения в любых смыслах:

"Человек, который боится выехать за пределы своей страны, человек, который имеет ордер на арест. Если раньше все думали: Путин сказал - это серьёзно, то сейчас все понимают, что человек всегда несёт ахинею, полностью не соответствующую реальности".

Ким Чен Ын в России - что сообщалось

Напомним, северокорейский диктатор Ким Чен Ын провел в России шесть дней.

Государственное Центральное телеграфное агентство КНДР опубликовало фотографии визита лидера КНДР в Россию, среди них есть фото Ким Чен Ына в шапке-ушанке и фото полевого обеда, где Ким Чен Ын стоит со стопкой водки в руке.

Также ему показывали оружие, которым Россия бьет по территории Украины.

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