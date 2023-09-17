Северокорейский лидер Ким Чен Ын посещал Россию как хозяин, он буквально поставил президента РФ Владимира Путина на колени, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
"Ким Чен Ын приехал в Россию, как хозяин, вёл себя, как хозяин, и, соответственно, на внутреннем своём рынке он покажет, что он - пахан, а тут какой-то мелкий царёк российской территории в услужении. Это для них очень важно, потому что Ким Чен Ын три года никуда не ездил, ни с кем не встречался", - отметил он.
"И в Северной Корее представление о Путине не такое, как у нас с вами, они его реально считают "глобальным большим человеком". И тут "глобальный лидер" Путин стоит на коленях перед "более глобальным лидером" Ким Чен Ыном", - добавил Подоляк.
По его словам, Путин не является хозяином положения в любых смыслах:
"Человек, который боится выехать за пределы своей страны, человек, который имеет ордер на арест. Если раньше все думали: Путин сказал - это серьёзно, то сейчас все понимают, что человек всегда несёт ахинею, полностью не соответствующую реальности".
Ким Чен Ын в России - что сообщалось
Напомним, северокорейский диктатор Ким Чен Ын провел в России шесть дней.
Государственное Центральное телеграфное агентство КНДР опубликовало фотографии визита лидера КНДР в Россию, среди них есть фото Ким Чен Ына в шапке-ушанке и фото полевого обеда, где Ким Чен Ын стоит со стопкой водки в руке.
Также ему показывали оружие, которым Россия бьет по территории Украины.