Себе в партнеры они хотят привлечь Катар, который эксперты подозревают в финансировании ХАМАСа.

Китай и Россия намерены совместно работать над тем, чтобы успокоить ситуацию на Ближнем Востоке, где вот-вот разразится наземная война между Израилем и ХАМАС. Об этом заявил специальный посланник Китая по вопросам Ближнего Востока Чжай Цзюнь после встречи со своим российским коллегой Михаилом Богдановым в Катаре.

"Китай и Россия разделяют одинаковую позицию по вопросу Палестины, и Китай готов поддерживать связь и координацию с Российской Федерацией, чтобы как можно скорее охладить ситуацию", – цитирует китайского дипломата канал CNN.

Причину текущей эскалации Китай видит в том, "что законные национальные права палестинского народа не были гарантированы". Поэтому Китай готов сотрудничать с Россией, чтобы "сыграть положительную роль" в возобновлении мирных переговоров между двумя сторонами.

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При этом Китай намерен тесно сотрудничать с Катаром, который, как известно крайне снисходительно относится к ХАМАСу, чтобы стабилизировать ситуацию в регионе.

"Российская Федерация готова сотрудничать с Китаем, чтобы способствовать скорейшему прекращению огня и прекратить боевые действия между палестинцами и израильтянами, а также создать условия для быстрого возвращения на правильный путь в палестинском вопросе", — заявил в ответ российский спецпредставитель Михаил Богданов.

Война Израиля против ХАМАС - последние новости

Как писал УНИАН, власти Израиля разрешили своим военным начать наземную операцию на территории Сектора Газа, как только они будут готовы. По словам министра экономики Израиля Нира Бараката, приоритетом для Израиля является уничтожение террористов ХАМАС.

Между тем специалисты предупреждают, что высокотехнологичная система противовоздушной обороны Израиля "Железный купол" рискует быть подавленной ракетными атаками, если эскалация войны с ХАМАС в секторе Газа перерастет в более широкий региональный конфликт.

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