Убийство пропагандиста было выгодно именно России.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что за убийством военкора и пропагандиста Владлена Татарского стоит Россия. Эта смерть понадобилась врагу, чтобы ускорить набор "добровольцев" на войну в Украине.

В своем Twitter он написал, что именно РФ выгодна ликвидация пропагандиста.

"РФ нужна шок-мобилизация своего населения под эгидой "Родина в опасности!", чтобы подбирать "добровольцев". Рф необходимо оправдать агрессивную войну, чтобы сократить помощь Украине. Делайте правильные выводы о природе любых "терактов" в России", — пояснил Подоляк.

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Ликвидация Татарского - что известно

2 апреля 2023 года в одном из кафе Санкт-Петербурга убили пропагандиста Владлена Татарского. Он погиб на месте в результате взрыва - сдетонировала статуэтка, которую принесла девушка Дарья Трепова. Российские силовики задержали подозреваемую через несколько часов после инцидента.

В Кремле сразу обвинили в убийстве Украину. Позже российский президент Владимир Путин посмертно наградил пропагандиста "орденом Мужества".

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