Карин Жан-Пьер утверджает, что такие потребности являются экстренными, поэтому их поддержат две партии Конгресса.

Пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что республиканцы и демократы Конгресса США поддержат запрос Джо Байдена на 106 млрд долларов, который включает финансирование помощи Украине и Израилю.

"Что касается более широкого пакета национальной безопасности и внутренних вопросов - мы говорим об Израиле, Украине и других внутренних вопросах в дополнительном запросе - мы считаем, что здесь существует двухпартийная поддержка", - отметила она.

Жан-Пьер утверджает, что такие потребности являются экстренными, поэтому их поддержат две партии Конгресса.

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"Итак, конечно, мы хотим, чтобы это продвигалось", - пояснила она.

Помощь Украине и Израилю от США

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что Палата представителей в ближайшее время рассмотрит законопроект о финансировании, объединяющий средства на охрану границ США и помощь Украине.

Палата представителей США одобрила законопроект о чрезвычайной помощи Израиля. Речь идет о поддержке на сумму 14,3 миллиарда долларов. В этом проекте нет упоминаний об Украине, несмотря на просьбу Байдена объединить помощь Израилю и нашему государству. Во время голосования в Палате представителей Конгресса США проект поддержали 226 членов палаты. Голоса против отдали 196 человек.

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