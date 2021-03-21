Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич назвала это решение «разрушительным».

Тысячи людей протестовали 20 марта в Турции, призывая президента Реджепа Тайипа Эрдогана пересмотреть решение, которым он вывел страну из основополагающего европейского договора «О предотвращении и противодействии насилию в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями» (Стамбульская конвенция).

Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Протесты прошли в Стамбуле, Анкаре и Измире. Один из протестующих в Стамбуле держал портреты убитых в Турции женщин.

Турция была первой страной, которая подписала конвенцию Совета Европы о предотвращении и противодействии насилию против женщин и домашнего насилия на заседании комитета министров в Стамбуле в 2011 году. Закон вступил в силу в 2014 году.

Указ Эрдогана об отмене ратификации Турцией Стамбульской конвенции является ударом по защитникам прав женщин, которые считают, что соглашение имеет решающее значение для борьбы с домашним насилием, и победой консерваторов в националистической партии Эрдогана и их союзников, которые утверждали, что договор нарушает единство семьи.

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич назвала это решение «разрушительным».

В Стамбульской конвенции говорится, что мужчины и женщины имеют равные права. Документ обязывает государственные органы принимать меры для предотвращения гендерного насилия в отношении женщин, защиты жертв и судебного преследования виновных.

По информации правозащитных групп, в Турции растет насилие в отношении женщин и количество убийств. Согласно данным We Will Stop Femicide Platform, с начала года в стране убито 77 женщин, в прошлом году - более 409.

Министр Турции по вопросам семьи, труда и социальной политики написал в Тwiter, что права женщин по-прежнему защищены турецким законом, а судебная система «достаточно динамичная и сильная», чтобы принимать новые постановления.

Некоторые юристы говорят, что договор все еще действует, утверждая, что президент не может выйти из него без одобрения парламента, который ратифицировал его в 2012 году. Однако Эрдоган получил широкие полномочия после своего переизбрания в 2018 году, положив начало перехода Турции от парламентской к президентской форме правления.

Домашнее насилие в Турции: что известно

В Турции не ведется официальная статистика убийств женщин. Данные Всемирной организации здравоохранения показывают, что 38% женщин в Турции подвергаются насилию со стороны партнера в течение своей жизни, по сравнению с примерно 25% в Европе.

В 2011 году Турция стала первой страной, которая ратифицировала конвенцию Совета Европы, принятую в Стамбуле. В этой стране в 2019 году было совершено 474 убийства женщин, а это вдвое больше, чем в 2011-м.

Анкара приняла такие меры, как ведение базы лиц, прибегающих к насилию, а также создание приложения для смартфонов для женщин, которое отправляет сообщение в полицию, которое было загружено сотни тысяч раз.

Решение Эрдогана было принято после того, как в марте он обнародовал судебные реформы, которые, по его словам, улучшат права и свободы и помогут соответствовать стандартам ЕС. Турция была кандидатом на вступление в блок с 2005 года, но переговоры о доступе были прекращены из-за разногласий в политике и репутации Анкары в области прав человека.

Стамбульская конвенция о предотвращении насилия над женщинами

Украина подписала Стамбульскую конвенцию в 2011 году, но документ так и не был ратифицирован. В 2020 году ратификация Стамбульской конвенции была основным требованием Марша женщин. По оценкам организаторов, тогда в нем приняли участие около 3,5 тыс. людей.

Уже после шествия - в мае 2020 года ООН призвал Верховную Раду ускорить ратификацию Стамбульской конвенции о противодействии насилию. Таким образом в организации отреагировали на петицию о ратификации Стамбульской конвенции к президенту Украины, которая набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.

В июне прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что попросит Раду ратифицировать Стамбульскую конвенцию после того, как МИД подаст соответствующее предложение.

20 марта 2021 года Турция вышла из конвенции о запрете домашнего насилия.

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Автор: Леся Лещенко