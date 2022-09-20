Александр Лукашенко заявил, что оппозиция пытается свергнуть власть в Беларуси. Он заявил, что пытаются создать "новую Украину" и присоединить к блоку Североатлантическому альянса.
Об этом сообщает БЕЛТА.
"Все больше и больше получаю информации, что те беглые и их родственники тут залегли тихонько, отлежались; сегодня разворачивают бизнесы и прямо говорят о том, что, вот, мы тут сейчас денежек поднакопим, а потом мы тут устроим Бучу", - заявил Лукашенко.
Он отметил, что в Украине якобы создаются группировки для свержения власти и, чтобы "оторвать Беларусь и присоединить к НАТО".
"Опять хотят новую Украину здесь в Беларуси создать. Это недопустимо. Я об этом говорю искренне и откровенно. Чтобы знали", - подчеркнул политик.
Кроме того, он напомнил про протесты после выборов в 2020 году и заявил, что "все время будут крутить-мутить" и в "нужный момент опять пойдут громить, бомбить, издеваться над людьми".
Как ранее сообщал УНИАН, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не допустит, чтобы России нанесли "удар в спину". Он напомнил, что уже поручал проработать на практике действия военных на границе с Украиной с учетом "опыта противодействия", а также по прикрытию границы.