Лукашенко назвал "опасно" ситуацию в условиях войны России против Украины.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не допустит, чтобы России нанесли "удар в спину"

Об этом сообщает провластное белорусское информагентство "Белта".

Соответствующее заявление он сделал во время встречи с секретарем Совбеза Беларуси Александром Вольфовичем.

Видео дня

"Не надо нас упрекать, что мы там в Украине собираемся воевать и прочее. Нам надо защитить свою родину. И по поддержке России, еще раз подтверждаю: из-за Беларуси ни одного удара в спину, вбок, сбоку, с флангов по российским войскам не должно быть. И не будет. В этом наше обязательство перед нашим союзником", - сказал Лукашенко.

При этом Лукашенко напомнил, что уже поручал проработать на практике действия военных на границе с Украиной с учетом "опыта противодействия", а также по прикрытию границы.

Лукашенко назвал "опасно" ситуацию в условиях войны России против Украины, призвал подконтрольную ему власть ничего не бояться и поднимать по тревоге не только регулярные войска, но и народное ополчение, которое якобы формируется.

"Не надо ничего бояться. Надо нам поднять по тревоге какую-то воинскую часть по нормам военного времени, значит, надо. Надо мобилизовать ее, чтобы мы видели, живые люди, которые приписаны к этой части, значит, надо ее мобилизовать. Надо территориальную оборону поднять, значит, надо. Надо народное ополчение - проверить там на месте, что это за бойцы у нас будут, и какая у них оружие, значит, надо", - заявил белорусский диктатор.

Как писал УНИАН, 17 сентября стало известно, что военные учения в Беларуси продолжили как минимум до 24 сентября.

Вас также могут заинтересовать новости: