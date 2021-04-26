Калин отметил, что Турция ответит на заявление Байдена в ближайшее время.

Спикер и советник президента Турции Тайипа Эрдогана Ибрагим Калин отметил, что заявление президента США Джо Байдена о геноциде армян "просто возмущает".

Читайте такжеТурция осудила заявление Байдена по геноциду армянОб этом он заявил в интервью Reuters. "В ближайшие дни и месяцы будут реакции различных форм, видов и степеней".

"... мы будем продолжать реагировать на эту очень неприятное, несправедливое заявление", - отметил он, передает Украинская правда.

Калин также сказал, что Турция ответит на заявление Байдена в ближайшее время.

США признали геноцид армян в Османской империи

24 апреля президент США Джо Байден признал массовые убийства армян в Османской империи геноцидом.

После этого министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу предупредил, что шаг Байдена испортит двусторонние отношения, уже натянутые из-за решения Турции приобрести у России систему противовоздушной обороны.

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Автор: Ирина Погорелая