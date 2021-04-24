Байден подчеркнул, что США признают геноцид армян не ради обвинения кого-либо, а ради предотвращения подобных событий.

Президент США Джо Байден признал массовые убийства армян в Османской империи геноцидом.

Читайте такжеFinancial Times: Выход США из Афганистана может принести новую войну в УкраинуОб этом говорится в заявлении Байдена ко Дню памяти жертв геноцида армян 24 апреля, размещенное на сайте Белого дома, передает Украинская правда.

"Каждый год в этот день мы вспоминаем тех, кто погиб во время геноцида армян в период правления Османской империи, и обязуемся предотвращать повторение подобных злодеяний. Американский народ чтит всех армян, погибших в результате геноцида, начавшегося 106 лет назад", - говорится в заявлении.

Таким образом, он стал первым президентом США, использовавшим этот термин в ходе выступления в День памяти жертв геноцида армян.

По словам Байдена, армянские мигранты многим обогатили Соединенные Штаты, но никогда не забывали о трагедии, которая привела в США множество их предков.

Байден подчеркнул, что США признают геноцид армян не ради обвинения кого-либо, а ради предотвращения подобных событий.

Перед этим, 23 апреля Байден в телефонном разговоре сказал турецкому президенту Реджепу Таипу Эрдогану, что собирается признать геноцид армян.

В 2019 году Палата представителей и Сенат Конгресса США выступили с резолюцией о признании геноцида. В ответ президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил, что инициирует признание геноцида индейцев в США. Анкара считает, что признание геноцида армян ставит под угрозу американо-турецкие отношения, передает kommersant.

Геноцид армян в Османской империи

Геноцидом армян называют массовую депортацию и истребление армянского населения на территориях, подконтрольных Османской империи. По различным данным, с 1915 по 1923 год было убито около 1,5 млн армян. Факт геноцида армянского народа признали 23 государства, а также Европарламент. В Турции отрицают геноцид.

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Автор: Ирина Погорелая