Канал соединит Черное море к северу от Стамбула с Мраморным морем на юге и оценивается в 9,2 миллиарда долларов.

Турция одобрила планы развития огромного канала на окраине Стамбула, продвигая проект, который вызвал критику из-за его стоимости и влияние на окружающую среду.

Читайте такжеАдминистрация Суэцкого канала не может назвать сроки возобновления навигации (видео)Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление министра окружающей среды Мурата Курума.

Этот шаг был сделан через год после того, как Турция провела первый тендер на реконструкцию двух исторических мостов в своем крупнейшем городе, где планируется прорыть 45-километровый канал, продвигаемый президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Мы одобрили планы развития проекта Kanal Istanbul Project и вынесли их на общественное обсуждение. Мы быстро сделаем шаги, чтобы обогатить нашу страну и священный город каналом Стамбул", - написал Курум в Twitter.

Канал соединит Черное море к северу от Стамбула с Мраморным морем на юге и оценивается в 75 миллиардов лир ($9,2 миллиарда).

Авария в Суэцком канале: Что известно

24 марта 2021 года стало известно о том, что судно Ever Given полностью заблокировало движение по Суэцкому каналу, соединяющий Средиземное и Красное моря.

Гигантский контейнеровоз под флагом Панамы попытался развернуться в узком пространстве и намертво застрял на мели.

По состоянию на 25 марта 2021 года восемь буксиров не смогли сдвинуть судно.

Корабль 400 метров в длину, 60 метров в ширину и рассчитан на 200 тысяч тонн груза.

Протяженность Суэцкого канала составляет 193 км (120 миль). Он был открыт в 1869 году и является одним из самых загруженных водных путей в мире. Около 12% мировой торговли, в том числе почти 10% нефти и 8% сжиженного природного газа, проходит через канал.

26 марта 2021 года появилась информация о том, что для того, чтобы снять с мели 400-метровый контейнеровоз, может потребоваться несколько недель поскольку судно придется разгрузить.

Сбои на грузовом рынке разрушают мировую торговлю, особенно продовольственными и сельскохозяйственными продуктами. Транспортные потоки в портах резко упали, фрахтовые расходы выросли, а поставки замедлились.

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Автор: Екатерина Жирий