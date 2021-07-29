В письме пятилетний мальчик попросил у Санта-Клауса ковбойский костюм, пистолет и шляпу.

В дымоходе одного из домов в английском графстве Ноттингемшир трубочисты обнаружили детское письмо Санта-Клаусу, пролежавшее там 60 лет.

Как сообщили в компании Sweeps Chimney Services, 26 июля их работники нашли в дымоходе по адресу Шервуд-роуд, 26, сверток бумаги, покрытый сажей. Оказалось, это письмо Санте от некоего Роберта В. Крэмптона.

"Мы не знаем, сколько времени оно находилось в дымоходе, насколько мы можем судить, автора зовут Роберт Крэмптон, и он хотел бы получить на Рождество ковбойский костюм, пистолет и шляпу. Похоже, он отправил письмо в канун Рождества, как он подписал: "Увидимся завтра вечером, Санта", - говорится в сообщении.

На находку обратили внимание СМИ и пользователи социальных сетей. Как отмечает BBC, нынешние владельцы дома жили в нем десятилетиями, но ничего не знали об авторе письма. Однако благодаря огласке вскоре тот нашелся.

Читайте такжеРедкая аномалия: в Израиле родилась девочка с близнецом в животе65-летний мужчина по имени Роберт Крэмптон, проживающий теперь в Суррее, рассказал, что перед Рождеством 1961 года, будучи пятилетним мальчиком, попросил написать это письмо своего ныне покойного отца.

По словам матери, несмотря на то, что письмо так и не попало к получателю, тогда мальчик все-таки получил кое-что из своих желаний - в частности, пистолет, шляпу, похожую на ковбойскую, и даже значок шерифа. Как оказалось, впоследствии повзрослевший Роберт стал стражем порядка, 30 лет проработав в полиции Суррея.

Сейчас письмо все еще находится у нынешних владельцев дома. Его автор надеется вскоре забрать находку, чтобы оставить уже своим дочерям в память об их дедушке, умершем в 1996 году.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Катерина Комолова