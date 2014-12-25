В Великобритании в дымоходе нашли письмо Санта-Клаусу, написанное 100 лет назад
Трубочист Энди Беддас обнаружил в дымоходной трубе написанное около 100 лет назад письмо, адресованное Санта-Клаусу.
Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Daily Mirror.
Послание от девочки по имени Хэли было обнаружено в трубе, расположенной в школе-интернате в Уэльсе.
В письме ребенок попросил у Санта-Клауса в подарок вечернее платье и книгу Эрнеста Реймонда «Говори, Англия».
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Беддас рассказал, что нашел письмо, которое застряло на одном из выступов внутри дымохода, когда чистил его с помощью пылесоса. «Я вытащил эту сложенную бумажку, и мне стало любопытно, что же там написано», — рассказал мужчина.
Отмечается, что найденное письмо вместе с рассказом Эрнеста Реймонда «Говори, Англия», планируется показывать учащимся этой школы для девочек во время уроков.