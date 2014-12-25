В Великобритании в дымоходе нашли письмо Санта-Клаусу, написанное 100 лет назад

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Daily Mirror.

Послание от девочки по имени Хэли было обнаружено в трубе, расположенной в школе-интернате в Уэльсе.

В письме ребенок попросил у Санта-Клауса в подарок вечернее платье и книгу Эрнеста Реймонда «Говори, Англия».

Читайте такжеНастоящая мастерская Санты: китайский город, где производят рождественские украшения для всего мира - The Guardian

Беддас рассказал, что нашел письмо, которое застряло на одном из выступов внутри дымохода, когда чистил его с помощью пылесоса. «Я вытащил эту сложенную бумажку, и мне стало любопытно, что же там написано», — рассказал мужчина.

Отмечается, что найденное письмо вместе с рассказом Эрнеста Реймонда «Говори, Англия», планируется показывать учащимся этой школы для девочек во время уроков.