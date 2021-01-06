В Вашингтоне сегодня проходят массовые митинги сторонников Трампа.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что никогда не признает поражение на президентских выборах.

Об этом он заявил на митинге своих сторонников в Вашингтоне, который транслировался на телеканале Fox News.

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Трамп выразил убеждение, что все, кто сегодня принимают участие в протестах, "не хотят видеть как наша победа на выборах была украдена" так называемыми "мотивированными радикальными левыми демократами" и "фальшивыми медиа".

"Мы никогда не сдадимся. Мы никогда не признаем свое поражение. Этого не произойдет. Вы не признаете свое поражение, когда произошла кража", - заявил Трамп.

Он также добавил, что больше никогда не будет терпеть этого. При этом, Трамп обратился к своим сторонникам со словами "мы остановим кражу".

Трамп утверждает, что победил на президентских выборах с большим перевесом и напомнил, что за него проголосовали 75 млн американцев.

"Они говорят, что мы проиграли. Но мы не проиграли. И кстати, кто-то верит, что Джо (Байден) получил 80 млн голосов? Он получил 80 млн компьютерных голосов. Это позор", - сказал Трампа.

При этом, он напомнил, что вице-президент США будет председательствовать на специальном заседании обеих палат Конгресса США - Палаты представителей и Сената.

"Я надеюсь, что Майк Пенс собирается поступить правильно. Я надеюсь. Поэтому если Майк Пенс поступит правильно, мы выиграем выборы", - подчеркнул Трамп.

Президент США сказал, что Пенс имеет "абсолютное право" отправить голоса коллегии выборщиков обратно в штаты для переголосования и повторного утверждения результатов. "Штаты хотят переголосовать", - добавил Трамп.

"Майк Пенс должен выступить за нас, и если он этого не сделает, это будет печальным днем для нашей страны", - заявил он.

Выборы президента в США

Согласно последним подсчетам результатов выборов президента США, демократ Джо Байден победил предыдущего президента США республиканца Дональда Трампа. Инаугурация Байдена назначена на 20 января 2021 года, однако Дональд Трамп до последнего пытается удержаться на посту.

В Вашингтоне проходит многотысячный митинг в поддержку президента Дональда Трампа. Посольство Украины советует украинским гражданам в Вашингтоне (Округ Колумбия, США) не принимать участия в акциях протеста 6 января.

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Автор: Виталий Саенко