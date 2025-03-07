Федеральные суды восстановили в должности ключевых чиновников, препятствуя планам Трампа по перестройке государственной системы.

Два судьи заставили администрацию президента США Дональда Трампа восстановить в своих прежних должностях двух высокопоставленных федеральных чиновников, которые были уволены по личному указу американского лидера, сообщает Newsweek.

Отмечается, что один из чиновников был председателем Национального совета по трудовым отношениям, а второй - президентом Африканского фонда развития США (USADF).

В издании напомнили, что Трамп после вступления на пост президента США во второй раз уволил тысячи работников и расформировал целые агентства в рамках своего предвыборного плана по радикальному сокращению федерального правительства. Тем не менее федеральные суды восстановили в должности ключевых чиновников, препятствуя планам американского лидера по перестройке государственной системы.

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В издании добавили, что USADF является одним из самых маленьких агентств в федеральном правительстве с относительно небольшими ассигнованиями в 45 миллионов долларов на содействие экономическому развитию в Африке. Один из последних указов Трампа призывает ликвидировать этот фонд, а также сократить его производительность и персонал до абсолютного минимума.

Журналисты поделились, что 6 марта судья Берил А. Хауэлл вмешалась в ситуацию, чтобы не дать администрации Трампа уволить федерального чиновника, и постановила восстановить Гвинн Уилкокс в должности председателя Национального совета по трудовым отношениям. В издании подчеркнули, что судья резко высказалась в адрес президента США, заявив, что он "не является королем".

Трамп увольняет высокопоставленных чиновников - что известно

Ранее президент США Дональд Трамп уволил председателя Объединенного комитета начальников штабов Чарльза Брауна, нарушив устоявшиеся десятилетние традиции. Он стал первым с 2007 года руководителем Объединенного комитета, который не отработал полный срок.

Кроме того, ABC News сообщало, что министр обороны США Пит Хегсет рассматривает возможность отправить в отставку или снять со своих должностей генералов и некоторых старших офицеров, которые выступили с заявлениями вопреки политике президента Дональда Трампа.

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