Хегсет хочет уволить генералов и офицеров, которые противоречили Трампу, - ABC News

Среди возможных кандидатов на увольнение может быть глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США.

Министр обороны США Пит Хегсет рассматривает возможность отправить в отставку или снять со своих должностей генералов и некоторых старших офицеров, которые выступили с заявлениями вопреки политике президента Дональда Трампа, пишет ABC News со ссылкой на американских чиновников, включая членов Конгресса.

Источники рассказали журналистам, что Хегсет может начать увольнять или отстранять генералов и старших офицеров, которые не согласны с политикой главы Белого дома, уже на этой неделе. Также под сокращение могут попасть высокодолжостные военные, которые работали с экс-министром обороны США Ллойдом Остином над продвижением в Пентагоне программ разнообразия, равенства и инклюзивности.

В издании поделились, что среди возможных кандидатов на увольнение может быть глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Чарльз Браун. Хегсет еще до назначения на должость главы Пентагона говорил о том, что его нужно уволить.

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По словам источников, список генералов и старших офицеров, которых собираются уволить, уже некоторое время обсуждают в администрации Трампа. Тем не менее их количество пока не указываются.

Высокопоставленный американский чиновник рассказал журналистам, что в администрации Трампа объяснят такое решение "критически важной миссией". Он отметил, что при рассмотрении кандидатов на увольнения будет приниматься во внимание их статус.

Последние скандальные заявления Трампа

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп говорил о том, что Штаты потратили на войну в Украине 350 миллиардов долларов. Тем не менее СМИ выяснили, что эта сума слишком завышена.

Кроме того, Трамп продолжает критиковать президента Украины Владимира Зеленского. Недавно он назвал главу нашего государства "диктатором без выборов".

Помимо этого глава Белого дома обвинил Зеленского в том, что он допустил начало войны. Президент США повторил российские нарративы и накинулся с критикой на Украину.

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