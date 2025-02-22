Браун стал первым с 2007 года руководителем Объединенного комитета, который не отработал полный срок.

Дональд Трамп уволил председателя Объединенного комитета начальников штабов Чарльза Брауна, нарушив устоявшиеся десятилетние традиции, пишет Bloomberg.

В пятницу вечером Трамп объявил в Truth Social, что Браун будет заменен на генерал-лейтенанта ВВС в отставке Дэна Кейна. При этом четырехлетний срок Брауна должен был закончиться только в 2027 году.

"Несмотря на то, что генерал Кейн имел высокую квалификацию и уважение к составу Объединенного комитета начальников штабов во время предыдущей администрации, сонный Джо Байден пропустил его повышение по службе. Но уже нет!", - заявил Трамп.

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В тот же день министр обороны Пит Хегсет сообщил о намерениях заменить адмирала Лизу Франкетти, первую женщину на посту начальника военно-морских операций, на генерала Джеймса Слайфа, вице-начальника штаба ВВС, а также главных юристов армии, флота и ВВС.

Обычно председатели Объединенного комитета и другие высокопоставленные чиновники остаются на своих должностях независимо от смены администраций, чтобы сохранить аполитичный статус армии. Браун стал первым с 2007 года руководителем Объединенного комитета, который не отработал полный срок.

Впрочем, Трамп не впервые конфликтует с военным руководством, включая тех, кого он сам назначал. Он разошелся с первым министром обороны Джеймсом Мэттисом, который подал в отставку из-за решения Трампа вывести войска из Сирии, а затем уволил его преемника Марка Эспера, который выступил против развертывания войск во время протестов в США.

Трамп также конфликтовал с бывшим председателем Объединенного комитета Марком Милли, который остался на посту при Байдене и открыто критиковал экс-президента. После возвращения Трампа к власти портреты Эспера и Милли были убраны из коридоров Пентагона.

В то же время Трамп уже много лет восхваляет Кейна. В среду он упомянул его во время выступления на конференции Фонда государственных инвестиций Саудовской Аравии в Майами.

"Генерал Разин Кейн - он настоящий генерал, а не телевизионный генерал", - сказал Трамп. "У нас лучшая армия в мире, но у нас нет лучшего, самого высокого, самого высокого руководства, поэтому ситуация в Афганистане была такой ужасной и такой неудобной, и многие другие вещи".

Хегсет активно поддерживает Трампа и его политику. Он способствовал развертыванию военных сил для борьбы с нелегальной миграцией и выступал за устранение инициатив по разнообразию, справедливости и инклюзивности в армии. Решение об увольнении Брауна стало для него неожиданностью.

Чистки в Пентагоне - что известно

Как сообщал УНИАН, министр обороны США Пит Хэгсет рассматривает возможность отправить в отставку или снять со своих должностей генералов и некоторых старших офицеров, которые выступили с заявлениями вопреки политике президента Дональда Трампа.

Хегсет может начать увольнять или отстранять генералов и старших офицеров, которые не согласны с политикой главы Белого дома, уже на этой неделе. Также под сокращение могут попасть высокопоставленные военные, которые работали с экс-министром обороны США Ллойдом Остином над продвижением в Пентагоне программ разнообразия, равенства и инклюзивности.

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