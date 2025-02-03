Он заявил о массовом нарушении прав человека в ЮАР.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил об остановке любого финансирования Южной Африки со стороны его страны.

Американский лидер написал в социальной сети TruthSocial, что ЮАР "конфисковывает землю и очень плохо обращается с определенными классами людей". По словам Трампа, у всех на глазах происходит массовое нарушение прав человека:

"Соединенные Штаты не будут этого терпеть, мы будем действовать. Кроме того, я прекращаю любое дальнейшее финансирование Южной Африки до завершения полного расследования этой ситуации!".

В Министерстве иностранных дел Южной Африки заявили, что закон об экспроприации (принудительное лишение собственности, - УНИАН) существует и в других странах. Они надеются, что во время расследования советники Трампа смогут достичь "глубокого понимания политики Южной Африки в рамках конституционной демократии".

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"Такой подход будет способствовать формированию хорошо информированной точки зрения, которая ценит и признает приверженность нашей страны демократическим идеалам и управлению. Может стать понятно, что наш закон об экспроприации не является исключительным, поскольку многие страны имеют подобное законодательство", - цитирует их заявление Reuters.

Трамп останавливает помощь другим странам

Напомним, что новый президент США в первый же день на посту подписал указ о приостановлении программы помощи иностранным государствам.

На днях глава Департамента эффективности государственного управления Илон Маск объявил, что хочет закрыть агентство помощи иностранным странам USAID.

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