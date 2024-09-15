Российский диктатор опасается, что использование Storm Shadow может дать Киеву импульс для победы.

Одной из самых предсказуемых особенностей войны РФ против Украины стали апокалиптические угрозы со стороны правителя России Владимира Путина каждый раз, когда западные лидеры пытались усилить огневую мощь украинской армии. Об этом пишет редактор отдела обороны и иностранных дел The Telegraph Кон Кафлин.

По его словам, "жалкая риторика Путина" призвана запугать западных лидеров, чтобы они отказались от своей проукраинской позиции. Автор напоминает, что "тактика хулигана-автократа" началась через несколько дней после того, как Россия начала свою так называемую "специальную военную операцию" для завоевания Украины. Тогда, чтобы сдержать вмешательство Запада, Путин предупредил, что Запад столкнется с "ужасными последствиями", если поддержит борьбу Украины за свободу.

"С тех пор он много раз упоминал огромный ядерный арсенал России, как правило, когда лидеры НАТО рассматривают пути улучшения своей военной поддержки, например предоставление танков и боевых самолетов F-16. Одна из его самых откровенных угроз прозвучала в феврале после того, как президент Франции Эммануэль Макрон в одностороннем порядке предложил развернуть силы НАТО на украинском поле боя. Путин в ответ предупредил, что такое развертывание "грозит конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации", - пишет Кафлин. Видео дня

Он подчеркивает, что из этих угроз ничего не вышло, не в последнюю очередь потому, что Китай, на поддержку которого Кремль полагается, чтобы сохранить российскую экономику на плаву, четко дал понять, что не допустит использования Москвой любого ядерного оружия.

"Пока Путин болтает, поставки западного оружия продолжают поступать в Украину, значительно повышая ее способность защищаться от российской агрессии. Это не значит, что высказывания российского лидера не повлияли на обсуждение военной поддержки Украины. Джо Байдена, в частности, пугали угрозы Путина, и он часто откладывал предоставление жизненно важной военной техники из-за страха спровоцировать более широкую эскалацию конфликта", - говорится в статье.

В то же время, по мнению журналиста, у Путина есть веские основания опасаться использования Украиной ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow западного производства для нанесения ударов по целям на территории России, поскольку они могут уничтожить 250 российских баз вблизи границы, которые используются для почти ежедневных атак на гражданскую инфраструктуру Украины.

"Если украинцы смогут консолидировать свои недавние достижения в Курске, ... Путин действительно будет иметь проблемы. Поэтому снова нужны пустые угрозы. По правде говоря, российский лидер отчаянно надеется, что Дональд Трамп победит на президентских выборах в ноябре, тем самым спасет свою шкуру, заключив соглашение о прекращении войны - надеясь, такое, которое оставит Москве контроль над большими участками украинской территории. Такой исход был бы катастрофическим. Окно времени для того, чтобы надавить на превосходство украинцев, становится все более узким. Западные лидеры должны перехватить инициативу и позволить Украине выиграть эту войну", - резюмирует автор.

Угрозы Путина в адрес Запада - последние новости

На днях правитель РФ Владимир Путин пригрозил Британии и США войной в ответ на вероятное разрешение Украине на удары по России. По его словам, этот шаг "существенно изменит саму природу конфликта", заставив Москву ответить.

Также УНИАН сообщал, что бывший советник президента США во времена администрации Трампа Джон Болтон оценил перспективу войны с Россией. По его мнению, не имея сил и желания воевать с НАТО, Путин смог ограничить западную помощь Украине одними лишь своими заявлениями.

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