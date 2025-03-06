Американский лидер считает, что "было бы замечательно", если бы все избавились от своего ядерного оружия.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о достижении "значительного прогресса" с Украиной и Россией.

"Скажу, что мы достигли значительного прогресса с Украиной и Россией за последние дни. Было бы замечательно это завершить, чтобы не говорить о ядерном оружии", – сказал он.

Американский лидер отметил, что "было бы замечательно", если бы все избавились от своего ядерного оружия.

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"Знаете, у нас и России его больше всего. Китай будет иметь столько же через 4-5 лет. Было бы замечательно всем разоружиться, потому что ядерное оружие – это безумие. Я продвинулся далеко с Россией, несмотря на эту чушь про "Россия, Россия, Россия". Это была полная мистификация, устроенная плохими людьми. Но я был близок к программе с Россией по разоружению, и мы привлечем Китай", – добавил Трамп.

По его словам, он говорил с президентом КНР Си Цзиньпином, и китайский лидер "был бы рад присоединиться".

"Но произошли плохие вещи, такие как сфальсифицированные выборы (Трамп имеет в виду выборы в США 2020 года, на которых он уступил Байдену, – ред.) Поэтому нам пришлось вернуться через 4 года. Но я бы очень хотел начать эти переговоры. Денуклеаризация была бы невероятной", – сказал американский президент.

Другие заявления Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что уже вскоре он примет решение о том, лишать ли временного правового статуса украинских беженцев в стране. Речь идет о 240 тысячах человек.

Кроме того, он объявил о замораживании всей международной помощи. Соответствующее заявление он сделал во время своего выступления перед Конгрессом 4 марта.

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