Американский лидер рассказал, что посетит Саудовскую Аравию в "течение следующих полутора месяцев".

Президент США Дональд Трамп сказал, что скоро примет решение о том, лишать или нет временного правового статуса 240 тысяч украинских беженцев в стране.

Американский лидер отреагировал на информацию об имеющихся планах, сообщив СМИ, что он "примет решение в ближайшее время". Об этом пишет Sky News.

"Мы не хотим никого обидеть. Мы определенно не хотим их обидеть, но я рассматриваю это. Есть некоторые люди, которые считают, что это уместно, и некоторые, которые так не думают", - сказал он.

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Также Трамп рассказал, что посетит Саудовскую Аравию в "течение следующих полутора месяцев".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что посетит Саудовскую Аравию в понедельник, затем уедет, а его команда останется для встречи с американской делегацией.

"Как мы и говорили президенту Трампу, Украина работает и будет работать исключительно конструктивно ради скорого и надежного мира", - сказал он.

Украинские беженцы в США - детали

Ранее издание Reuters сообщило, администрация президента США Дональда Трампа планирует отменить временный легальный статус примерно для 240 000 украинцев, бежавших от вонйны с Россией. Это решение может привести к ускоренной депортации этих людей.

Этот шаг, который может быть осуществлён уже в апреле, станет поразительным разворотом по сравнению с тёплым приёмом, который украинцы получили при президенте Джо Байдене.

По словам источников, отмена защиты для украинцев началась ещё до того, как Трамп публично вступил в конфликт с Владимиром Зеленским на прошлой неделе.

Позже в Белом доме отвергли эту историю как "фейковые новости", настаивая на том, что "никакое решение не было принято".

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