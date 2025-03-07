Заявление президента США стало "первым серьезным шагом к ограничению мандата Маска", пишет издание.

Президент США Дональд Трамп заявил, что глава Департамента эффективности правительства (DOGE) Илон Маск не имеет полномочий принимать единоличные решения по кадровой политике, а может давать рекомендации департаментам. Об этом Трамп сказал руководителям государственных департаментов во время встречи, на которой присутствовал и сам Маск, пишет Politico.

Отмечается, что это заседание состоялось после волны массовых увольнений и угроз госслужащим со стороны миллиардера и что это заявление Трампа стало "первым серьезным шагом к ограничению мандата Маска".

"Согласно новым указаниям президента, DOGE и его сотрудники должны играть исключительно совещательную роль, а окончательные решения по персоналу, политике и темпам реформ будут принимать руководители департаментов", - говорится в материале.

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Трамп подчеркнул, что не хочет массового увольнения квалифицированных специалистов, а стремится сохранить их в государственном аппарате.

Впоследствии президент США написал в соцсети Truth Social, что он планирует проводить такие встречи каждые две недели.

"Когда министры лучше узнают о людях, которые работают в их департаментах, они смогут более точно определить, кто останется, а кто уйдет. Мы используем "скальпель", а не "топор". Вместе с Маском DOGE и другими выдающимися людьми мы сможем достичь исторических результатов", - говорится в заметке президента США.

Маск позже перепостил сообщение Трампа, назвав встречу "очень продуктивной". Также он выразил согласие с новыми правилами. Как сообщает издание со ссылкой на один из источников, миллиардер признал, что DOGE допустил некоторые ошибки.

Пока неизвестно, позволит ли новое распоряжение вернуть на работу уволенных работников, отмечает издание.

Отмечается, что эта ситуация может повлиять на судебные процессы, связанные с DOGE, ведь судьи все чаще выражают недовольство тем, что администрация США не может четко объяснить, кто руководит кадровыми сокращениями в федеральном правительстве и какую именно роль в этом играет Маск.

Издание напоминает, что Трамп в своем выступлении в Конгрессе прямо заявил, что Маск является "руководителем DOGE", впрочем, это противоречит утверждению Белого дома в суде в прошлом месяце, что "Маск не имеет независимых полномочий принимать политические решения".

Теперь суды должны решить, меняет ли новое определение Трампа юридическую картину дел, связанных с DOGE.

Статус Маска в администрации США: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, в Белом доме уже отмечали, что Маск не является ни администратором, ни сотрудником DOGE. Директор административного офиса Белого дома Джошуа Фишер сказал, что Маск имеет статус "некарьерного специального правительственного служащего" и выполняет функции старшего советника президента.

Также было сообщение о том, что Маска назначен временным государственным служащим с ограничением в 130 дней. Однако, отмечалось, глава Tesla и SpaceX может дольше задержаться на должности старшего советника главы Вашингтона и что дата окончания пребывания Маска в должности неизвестна, писали СМИ.

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