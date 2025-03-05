Президент США Дональд Трамп выступил с речью в стиле "О положении страны" перед обеими палатами Конгресса.
Спич Трампа, в ходе которого он заявил, что "Америка вернулась", длился час и 40 минут. Издание The Wall Street Journal (WSJ) подвело основные итоги из президентского выступления.
Трамп призвал прекратить войну в Украине, которую он описал как "ужасный и жестокий конфликт". Он отметил, что "пора остановить это безумие", но не стал подробно описывать, каким образом он собирается это сделать.
Он также прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о готовности к новым переговорам. Трамп сказал, что ценит шаги Зеленского.
Трамп похвалил усилия миллиардера Илона Маска по сокращению расходов в Департаменте эффективности государственного управления. "Это только начало", - сказал Трамп, добавив, что его администрация также изучает мошенничество в программе соцобеспечения, указав на людей старше 100 лет, которые все еще находятся в системе. В отчете генерального инспектора за 2023 год было установлено, что 18,9 млн человек, родившихся в 1920 году или раньше, были в системе, но очень немногие из них фактически получали пособия.
Кроме того, Трамп снова обвинил своего предшественника Джо Байдена, которого он называл "худшим президентом в истории США", в ряде сложных проблем, с которыми столкнулась его администрация, таких как инфляция, цены на яйца и война в Украине.
Примерно через четыре минуты после начала речи Трампа некоторые демократы начали освистывать и перебивать президента. Демократ из Техаса Эл Грин пригрозил тростью Трампу за что был выдворен из зала. Грин сказал журналистам: "Стоит дать людям знать, что есть люди, которые собираются противостоять" Трампу.
Среди прочего Трамп призвал Конгресс одобрить большее финансирование его кампании по депортации и повторил свои планы по созданию "золотой карты", которая предоставит постоянное место жительства в США в обмен на $5 млн.
Издание отметило, что в речи было мало новых политических заявлений, но Трамп, который известен своим мастерством, создавал эмоциональные моменты, используя своих слушателей во время речи, которая стала самой длинной в своем роде в истории.
Критика Трампа в США
Демократы набросились на президента США Дональда Трампа из-за остановки помощи Украине. Они заявляют, что он склонился перед российским диктатором Владимиром Путиным.
Они даже обсуждали различные варианты протеста против выступления президента США Дональда Трампа перед Конгрессом.