Этими словами избранный президент прокомментировал критику демократов относительно растущего влияния бизнесмена на него.

Избранный президент США Дональд Трамп отреагировал на критику относительно роста политического влияния на него со стороны миллиардера Илона Маска. Он заверил, что бизнесмен якобы не стремится занять президентское кресло, пишет NBC News.

Отмечается, что Маск помог Трампу отклонить двухпартийный законопроект, предложенный спикером Палаты представителей Республиканской партии Майком Джонсоном, по финансированию правительства.

"Маск, который владеет популярной соцсетью X (Twitter), более 100 раз писал посты со своими возражениями против первоначального соглашения по расходам. Это было расценено рядом политиков, в основном демократами, как использование бизнесменом своего влияния через медиа для формирования политики в США во время второго срока Трампа. После этого представители Демократической партии стали называть миллиардера "президентом Маском", - пишет издание.

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В то же время Трамп заверил, что Маск не стремится президентом США, потому что не сможет им быть из-за требования Конституции, в которой сказано, что президентом США может быть гражданин этой страны от рождения. Маск родился в Южной Африканской Республике (ЮАР) и стал гражданином США в 2002 году.

"Нет, он не станет президентом, это я могу вам сказать. Я в безопасности", - заявил Трамп.

"Политическая карьера" Илона Маска

Как сообщал УНИАН, Илон Маск активно поддерживал предвыборную кампанию Дональда Трампа и после его победы на выборах получил должность в следующей президентской администрации. Маск вместе с бизнесменом Вивеком Рамасвами возглавит новосозданный Департамент эффективности государственного управления, который будет заниматься реформой правительства.

Однако, по данным СМИ, Маск уже начал активно вмешиваться во внешнюю политику США, хотя его назначили на должность, которая ориентирована на внутренние дела. В частности Маск, якобы провел тайные переговоры с Ираном. Также ранее сообщалось, что Маск присутствовал во время телефонного разговора Трампа с Зеленским.

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