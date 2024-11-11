Некоторые эксперты считают, что Трамп способен привести Штаты к победе во "Второй холодной войне".

Новый президент США Дональд Трамп стал гораздо сильнее как политическая фигура, чем при своем первом президентском сроке, когда в Конгрессе ему мало кто доверял. Это может привести к серьезным изменениям в мире, пишет Politico.

Уверенная победа на президентских выборах в 2024 году дала Трампу авторитет и свободу на мировой арене, которых у него не было в 2017 году, считают в издании. Тем не менее изоляционизм нового президента США, его симпатия к лидеру Кремля Владимиру Путину и торговый протекционизм являются тревожными сигналами.

В издании отметили, что Трамп способен изменить мир так, как он не делал этого раньше. Экс-премьер-министр Швеции Карл Бильдт говорил о "мраке и отчаянии", когда упоминал о настроении в большинстве стран Европы после победы республиканца.

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Британский историк экономики и обозреватель Ниал Фергюсон заявлял, что у Трампа есть большой потенциал как влиятельного лица на мировой арене, сравнивая его с 40-м президентом США Рональдом Рейганом, сообщили в издании. По его словам, республиканец способен привести Штаты к победе во "Второй холодной войне".

Главная проблема для Трампа заключается в том, что мир стал сложнее и опаснее, чем в 2021 году, когда он покинул пост президента США. В издании подчеркнули, что США теперь приходится сталкиваться с союзом авторитарных государств во главе с Китаем, таких как Россия, Иран и Северная Корея.

Кроме того, Украина станет лакмусовой бумажкой американской военной и дипломатической мощи, добавили в издании. Тем не менее Трамп обвинял президента Владимира Зеленского в том, что именно он допустил войну и отказался говорить, что хочет победы Киева, что говорит о неоднозначной позиции республиканца.

В издании подчеркнули, что Трамп вряд ли допустит уход США с мировой арены, поэтому сделает все возможное, чтобы оставаться вовлеченным в войну в Украине.

Дональд Трамп - другие новости

Ранее в The Telegraph сообщили, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон попытаются уговорить президента США Дональда Трампа не сокращать поддержку Украины. Также в Лондоне надеются на сдвиги в вопросе ограничений на удары по территории РФ ракетами Storm Shadow.

Кроме того, в Москве увидели "позитивные сигналы" в позиции Трампа по войне в Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что республиканец "говорит о мире", а не о конфронтации.

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