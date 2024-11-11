Лондон также надеется на сдвиги в вопросе Storm Shadow.

Британия и Франция хотят не дать новоизбранному президенту США Дональду Трампу сократить помощь Украине.

Как пишет The Telegraph, сегодня премьер-министр Британии Кир Стармер встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они планируют сделать последнюю попытку уговорить Трампа.

Отмечается, что политики также обсудят, можно ли убедить действующего лидера США Джо Байдена позволить ВСУ бить ракетами Storm Shadow вглубь территории России. В частности, Лондон надеется, что соответствующее решение наконец будет принято.

Видео дня

"Мы очень хотим быть уверены, что сможем максимально эффективно использовать время до 20 января (когда Трамп станет президентом США), а не просто отложить все до следующей администрации", - сказал один из источников издания.

Другой собеседник добавил, что Байден, как ожидается, "откроет краны", передав Киеву дополнительную финансовую помощь до того, как покинет Белый дом.

Кроме того, указывается, что Стармер и Макрон обсудят последствия президентства Трампа для Ближнего Востока и возможность торговой войны с Европой.

Война в Украине - что будет с помощью при Трампе

Аналитик Atlantic Council отметил, что Трамп будет двигаться к прекращению помощи Украине.

Сын избранного президента США Дональд Трамп-младшийзаявил, что президент Украины Владимир Зеленский "потеряет помощь" уже через месяц.

Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан накануне сказал, что действующий лидер будет убеждать новую администрацию во главе с Трампом в необходимости поддержки Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: