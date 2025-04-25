Он отметил, что Путину удалось заставить США выдвинуть такие условия, которые Украина не может принять, потому что все понимают - это капитуляция.

Американский президент Дональд Трамп не понимает, что российский диктатор Владимир Путин с ним играет.

Такое мнение высказал эксперт по внешней политике, профессор Кельнского университета, эксперт по США и РФ Томас Йегер, анализируя последние переговорные заявления главы Белого дома, пишет BILD.

После вчерашнего ракетного удара по жилому дому в Киеве Трамп опубликовал в соцсети обращение к Путину "Владимир, остановись!". Однако эксперты сомневаются, что такого призыва достаточно, чтобы остановить российские удары по Украине и предупреждают о возможных последствиях необдуманного мирного плана США.

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Йегер считает, что если Путин решит не останавливаться, то ему за это ничего не будет.

"Такие последствия, как ужесточение санкций США, увеличение поставок оружия Украине, политическое давление на союзников - об этом пока можно только мечтать", - констатировал политолог.

По словам эксперта, Трамп и дальше позволит Путину водить себя за нос.

"Россия добивается, чтобы США прекратили поддержку Украины", - акцентировал он и добавил, что именно поэтому Путину удалось заставить США выдвинуть такие условия, которые Украина не может принять, потому что все понимают - это "капитуляция Украины. Конец Украины".

Йегер отметил, что это также означает, что угрозы Трампа Путину в виде "высоких налогов, пошлин и санкций", если тот не будет готов к заключению мирного соглашения, не актуальны.

Немецкий политолог добавил, что помимо этого также не стоит ожидать от США увеличения военной поддержки Украины. По мнению эксперта, теперь эта поддержка зависит от готовности Украины к мирным переговорам. Следовательно, если Украина не согласится на навязанный мир, поставки оружия не увеличат.

"Трамп не понимает, что Путин с ним играет", - отметил Йегер.

Переговоры по Украине

Трамп потеряет терпение в отношении Украины и грозится выйти из переговорного процесса. Дело в том, что он рассчитывал быстро убедить украинского президента Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина пойти на уступки, но это оказалось сложно.

Об этом говорит и срыв переговоров в Лондоне, который произошел из-за нежелания Киева идти на уступки. Мировые СМИ писали, что Киев предпочитает "сначала обсудить полное прекращение огня, а уже все остальное – потом".

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