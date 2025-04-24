Несмотря на то, что Трамп теряет терпение, убедить украинского президента Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина пойти на уступки будет сложно.

Резкий отказ госсекретаря США Марко Рубио участвовать в запланированных переговорах по Украине в Лондоне обнажил разногласия и смятение среди по поводу того, как закончить войну.

Как пишет The Times, это также подчеркивает нетерпение команды президента США Дональда Трампа в отношении Киева. "Есть вероятность, что Трамп может потерять терпение и интерес, выйти из переговоров и оставить Украину противостоять российской агрессии без американского оружия, поддержки или участия", - написало издание.

Вместо Рубио на встречу, статус которой был сразу же понижен, отправился спецпредставитель Трампа по Украине и РФ Кит Келлог. Издание отметило, что казалось, обсуждать было нечего, поскольку президент Украины отклонил большую часть требований США для заключения мирного договора.

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Напомним, среди них был отказ от НАТО, признание аннекции Крыма Россией и сдача россиянам земель, которые они оккупировали. В добавок США требуют для себя украинские полезные ископаемые.

Украинские власти заявили, что готовы к переговорам, но не сдаче. Эту точку зрения разделяют и другие европейские лидеры. "Многие в ужасе от того, что Вашингтон не требует от Москвы никаких взаимных уступок, оказывает давление на своих союзников, чтобы они сняли санкции с России, и заинтересован только в получении контроля над ресурсами Украины без каких-либо обещаний поддержки", - отметило издание.

Журналисты рассуждают, что Кремль ясно дал понять, что не намерен немедленно или надолго прекращать военные действия и наивный энтузиазм Трампа с его 30-дневным прекращением огня рассыпался.

"Цинизм усугубился объявлением о кратковременном перемирии на Пасху: в течение нескольких часов Россия сама его нарушила, быстро после его истечения совершив яростную атаку на гражданские объекты, в том числе взорвав автобус и убив по меньшей мере 9 мирных жителей", - отметили журналисты.

Европейские лидеры достаточно хорошо понимают реальную политику: Россия не может и не будет просто вытеснена из Крыма или других оккупированных территорий, но они не должны признавать юридически эту преступную агрессию.

"Разговоры о нормализации отношений с Россией или новой буферной зоне без какого-либо западного принуждения - это безвольная капитуляция. Лондон, Париж и Берлин знают это. Теперь их задача - убедить американского переговорщика Стива Уиткоффа развеять иллюзии Путина в четвертом раунде переговоров на следующей неделе относительно того, что он уже победил. Уиткофф должен сказать Трампу то же самое", - заключило издание.

Переговоры о мире в Украине

Срыв переговоров в Лондоне произошел из-за нежелания Киева идти на уступки. Вчера мировые СМИ писали, что Киев предпочитает "сначала обсудить полное прекращение огня, а уже все остальное – потом".

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