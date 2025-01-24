В настоящее время заморожено около 300 миллиардов долларов российских активов.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность покупки оружия для Украины за счет замороженных российских активов. Об этом рассказал спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог в эфире американского телеканала Fox News.

"Он [Путин] рассматривает экономику как часть этой войны. Поэтому, когда вы смотрите на Путина, вы не можете просто сказать, ну, прекратите убивать, потому что, честно говоря, это не их менталитет. Это не то, как они делают вещи. Поэтому вы должны подойти к этому по-другому", - сказал он.

О прокомментировал статью издания The Washington Post, в которой одним из предложений было разрешение Украине использовать замороженные российские активы для покупки американского оружия.

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"Это дискуссионная статья. Это всегда часть этого, потому что у вас есть все эти варианты, и вы хотите представить президенту Соединенных Штатов несколько вариантов, чтобы он мог выбрать, какой из них он хочет использовать. Но я думаю, мы всегда говорили об этом. Мы говорили об этом неоднократно, об использовании замороженных активов России для этого, для покупки оружия в США. Я имею в виду, что это одна часть головоломки, которую нужно обсудить, и она будет на столе с президентом для обсуждения, но это не та часть, которая решит проблему. Но это интересный момент, и его стоит обсудить", - пояснил Келлог.

Статья The Washington Post о продолжении вооружения Украины

Готовясь к возможным переговорам о прекращении войны в Украине, президент США Дональд Трамп заявил, что продолжит посылать американское оружие Киеву. Как пишут в колонке для издания The Washington Post генерал в отставке, глава Института изучения войны, который был заместителем начальника штаба армии США, Джек Кин и колумнист газеты Post и старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Марк А. Тиссен, новый президент США прав. Чтобы обеспечить длительный мир, Штаты должны продолжать вооружать Украину, однако не за счет американских налогоплательщиков.

В частности, они предлагают разрешить Украине использовать замороженные российские активы для покупки американского оружия. Сейчас Вашингтон и союзники контролируют около 300 миллиардов долларов замороженных российских активов.

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