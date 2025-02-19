Министр обороны Германии обрушился с критикой на США за запрет Украине вступать в НАТО.

Заявления президента США Дональда Трампа, в частности, о том, что Киев "начал" войну, ошеломили европейцев, пишет Politico.

Как отметила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард, проведение выборов в Украине, заинтересованность в которых выразил Трамп, было бы в интересах России:

"Он (Путин - УНИАН) хочет, чтобы выборы ослабили Украину в условиях нынешнего чрезвычайного положения. Мы не должны попасть в эту ловушку".

Видео дня

Министр обороны Германии Борис Писториус обрушился с критикой на США за запрет Украине вступать в НАТО.

"Американцы совершили ошибку, - отметил он, добавив, что подобные уступки ослабляют позиции на переговорах с Россией. - Американцы, похоже, относятся к европейцам менее серьезно, когда речь заходит о геополитических вопросах".

В то же время бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон призвал европейских лидеров не воспринимать обвинения Трампа в адрес украинцев за вторжение в их страну слишком буквально:

"Заявления Трампа не претендуют на историческую точность, а на то, чтобы шокировать европейцев и заставить их действовать".

Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов"

Напомним, 18 февраля Дональд Трамп сделал ряд нелицеприятных заявлений в адрес Украины и Владимира Зеленского.

19 февраля он продолжил публичную критику украинского лидера, обвинив его в разбазаривании американской помощи и в создании диктатуры:

"Он отказывается от выборов, имеет очень низкий рейтинг в украинских опросах, и единственное, что у него хорошо получается - это играть на Байдене "как на скрипке". Диктатор без выборов".

Вас также могут заинтересовать новости: