Высказывания Трампа относительно Гренландии и Панамского канала - это выдавливание Китая из зоны интересов США, отметил обозреватель.

Президент США Дональд Трамп говорит с правителем России Владимиром Путиным языком ультиматумов, причем угрожая напрямую Китаю. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Цели Дональда Трампа отчетливо просматриваются через его заявления... Причем, первая его цель, давление на Китай, будет реализована параллельно с целью завершения войны в Украине, посредством давления на Россию", - отметил эксперт.

По его словам, высказывания Дональда Трампа относительно Гренландии и Панамского канала - это выдавливание Китая из зоны интересов США:

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"Но Китаю может быть предложена сделка, которая очень сильно не понравится России, и от которой Пекин не сможет отказаться, чтобы сохранить свою Поднебесную в состоянии тихой гавани".

Что же касается цен на нефть, то, как акцентировал Коваленко, это энергетическая экспансия США.

"И Трамп не будет отказываться от поставленной цели ни при каких обстоятельствах, поэтому сначала - обвал рынка нефти, а потом уже - разговор с Россией. И даже в случае выхода на контакт Кремля, обвал все равно будет происходить", - выразил уверенность обозреватель.

Напомним, 24 января Дональд Трамп призвал ОПЕК снизить цены на нефть, чтобы быстрее завершить войну в Украине. По его словам, низкие мировые цены на нефть помогут "быстро остановить" войну:

"Один из способов быстро остановить это (войну в Украине - УНИАН) - прекратить зарабатывать так много денег и снизить цены на нефть для ОПЕК. Поэтому, ОПЕК - обваливайте цены на нефть. Тогда эта война немедленно прекратится".

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