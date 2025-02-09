Трамп и Путин обсуждали войну в Украине.

Президент США Дональд Трамп рассказал, что разговаривал по телефону с российским лидером Владимиром Путиным о войне в Украине. Об этом он сказал в интервью New York Post.

При этом Трамп не сообщил, когда состоялся их телефонный разговор. Также на вопрос, сколько раз лидеры двух стран разговаривали по телефону. Трамп ответил: "Я лучше не буду говорить".

При этом Трамп заявил, что Путину "не все равно" на убийства на поле боя, "он хочет, чтобы люди перестали умирать".

Видео дня

Он также подчеркнул, что у него "всегда были хорошие отношения с Путиным", в отличие от предыдущего президента Джо Байдена, и заявил, что у него есть конкретный план по прекращению войны.

"Я надеюсь, что это будет быстро. Каждый день гибнут люди. Я хочу покончить с этой чертовой штукой", - заявил он.

Трамп также сказал, что хочет заключить с Зеленским сделку на 500 миллионов долларов, чтобы получить доступ к редкоземельным минералам и газу в Украине в обмен на гарантии безопасности при любом потенциальном мирном урегулировании.

Трамп и война в Украине

Трамп анонсировал, что на следующей неделе может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я встречусь с президентом Зеленским на следующей неделе. Скорее всего, поговорю с Путиным. Я хотел бы, чтобы эта война закончилась", - заявил президент США.

Также сообщалось, что специальный представитель США Кит Келлог совершит визит в Украину после участия в Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 14-16 февраля.

Вас также могут заинтересовать новости: