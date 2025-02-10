В частности, представители президента США приедут в Украину к Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 14-16 февраля.

На этой неделе ожидается приезд в Украину серьезных людей из команды президента США Дональда Трампа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал на брифинге с президентом Европейского Инвестиционного Банка Надеждой Кальвино.

В частности, в контексте заявления президента США Дональда Трампа о том, что в переговорах о прекращении войны удалось достичь определенного прогресса, у Зеленского спросили, может ли он о чем-то таком говорить со своей стороны, а также что ему известно об общении Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

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Зеленский назвал этот вопрос очень сложным.

"Сейчас важно, мне кажется, не жить слухами", - сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что сегодня важно сосредоточиться на практической работе украинской команды и американской команды.

"На общем видении, желательно, главных вещей. Безусловно, могут быть разные мнения, но общем видении главных вещей - как остановить Путина и как дать гарантии безопасности Украине и украинцам. Мы будем работать очень сильно", - подчеркнул Зеленский.

При этом, глава государства рассказал о ближайших встречах с командой Трампа.

"На этой неделе будут некоторые люди и из команды президента Трампа, серьезные, у нас в Украине до еще Мюнхенской конференции. Потом будет Мюнхенская конференция. У меня будет там ряд встреч и с вице-президентом, также будут встречи и с командой президента Трампа и у моей команды там будут отдельные встречи, разговоры. Скажем так, работа. После этого будет продуктивная работа и в Украине с коллегами из Соединенных Штатов Америки", - сказал Зеленский.

Как добавил президент Украины, команды Украины и США работают над двусторонним диалогом и его встречей с президентом Трампом.

"Также наши команды работают над нашим диалогом и встречей между мной и президентом Трампом. Он говорил об этом. Мне кажется, что в этом нет никакого секрета. Вопрос, когда это будет - возможностей обеих сторон", - заявил Зеленский.

Кроме того, президент Украины прокомментировал общение Трампа с Путиным.

"А то, что они общаются - посмотрим, кто и как, и так ли это", - сказал Зеленский.

Другое из заявлений президента Украины

Ранее УНИАН сообщал, что Зеленский исключил противостояние США и Украины. Президенту США Дональду Трампу нужно не просто закончить войну в Украине, ему нужно сделать так, чтобы у Путина не было шансов снова напасть, это в интересах всего Запада, считает он.

Кроме того, Зеленский рассказал о новых деталях от разведки. В частности, о том, что Путин продолжает увеличивать свою армию, даже не думая о переговорном процессе.

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