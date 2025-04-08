Сообщается, что предложения Урсулы фон дер Ляйен оказалось недостаточно.

Европейскому союзу придется закупить американские энергоносители на сумму в 350 миллиардов долларов, чтобы США ослабили масштабные пошлины, введённые президентом США Дональдом Трампом.

Заявление Трампа прозвучало на пресс-конференции в Белом доме в ответ на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая ранее сообщила, что ЕС предложил отменить пошлины на американские автомобили и промышленные товары, если США сделают то же самое в ответ, пишет Politico.

Когда журналист спросил Трампа, достаточно ли этого предложения, чтобы он пошёл на уступки, президент ответил: "Нет, недостаточно".

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"У нас дефицит в торговле с Евросоюзом в размере 350 миллиардов долларов, и он исчезнет быстро. Один из способов быстро его устранить — это заставить их покупать у нас энергию. Они могут её купить, и мы уберём эти 350 миллиардов за одну неделю", - отметил Трамп.

Сообщается, что Трамп вновь раскритиковал ЕС после встречи в Овальном кабинете с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, но дал понять, что готов к сделке с Евросоюзом, если тот возьмёт на себя обязательства сократить торговый дефицит с США путём увеличения закупок американской энергии.

При этом президент США заявил, что торговые пошлины могут быть непостоянными. В частности, снизить их или отменить можно путем переговоров.

Другие новости о тарифах Трампа

Ранее УНИАН сообщал, что Маск прямо просил Трампа отменить новые пошлины. Маск обошел советников президента США и обратился к нему лично. Попытка не имела результата: в понедельник Трамп пригрозил дополнительными 50% пошлинами на импорт из Китая, дополнив уже объявленные 34%.

Кроме того, сообщается, что Пекин занял жетскую позицию в торговой войне США. Китай поклялся "бороться до конца", если США пойдут на угрожающее повышение пошлин. Это усиливает опасения, что две крупнейшие экономики мира ожидает жесткое столкновение.

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