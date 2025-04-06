Перечень этих стран пока не обнародуют.

Более 50 стран обратились в Белый дом с просьбой начать торговые переговоры о смягчении введенных президентом США Дональдом Трампом торговых пошлин, сообщил министр финансов США Скотт Бессент. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, ни Бессент, ни другие официальные лица не назвали этих стран и не сообщили подробностей переговоров. Однако, говорится в материале, проведение одновременных переговоров с таким количеством стран может потенциально создать огромную материально-техническую проблему для администрации Трампа.

Директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт также сообщил, что более 50 стран инициировали переговоры по новым пошлинам, пишет ABC News. Также он отрицает, что новые пошлины будут иметь влияние на американских потребителей.

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"Я не думаю, что вы увидите существенное влияние на потребителя в США, потому что считаю, что причиной нашего устойчивого долгосрочного торгового дефицита является очень неэластичное предложение со стороны других стран", - сказал он.

Между тем с Хассеттом не согласен бывший министр финансов Лоуренс Саммерс.

"Это самый большой в истории самозабвенный вред для нашей экономики. Мы повышаем инфляцию, потому что из-за пошлин растут цены. Это уменьшает покупательную способность людей, а следовательно - и количество рабочих мест. Рынки уже это почувствовали. Они считают, что стоимость компаний снизилась на $5 триллионов. И это только потери бизнеса. Если добавить еще потери потребителей, то в целом это может составить около $30 триллионов", - сказал Саммерс.

Новые пошлины Трампа: главное

Как сообщал ранее УНИАН, 2 апреля Трамп объявил о введении новых сокрушительных пошлин США для других стран. Он заявил, что пошлины вернут "золотой век" в Штаты, в частности приведут к "усилению конкуренции и снижению цен для потребителей" в США. В своем выступлении американский лидер показал таблицу со всеми взаимными пошлинами, которые США ввели против других стран.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что Европа готова ответить на введение жестких торговых пошлин со стороны США. По ее словам, Еврокомиссия уже заканчивает разработку первого пакета контрмер в ответ на пошлины на сталь и готовится к дополнительным в случае, если не удастся решить ситуацию дипломатическим путем.

5 апреля Трамп сообщил, что он обсуждает смягчение предложенных пошлин с представителями Вьетнама, Индии и Израиля. Он заявил, что он открыт для переговоров о тарифах. "Каждая страна звонила нам. В этом и заключается привлекательность того, что мы делаем: мы ставим себя на место водителя. Пока они дают нам что-то хорошее", - сказал президент США журналистам.

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