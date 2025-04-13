Чтобы избежать войны, Вашингтон должен начать мыслить стратегически, а не только тактически.

Война между Соединенными Штатами Америки и Китаем может начаться из-за разочарования со стороны КНР торговлей с Америкой и пошлин. Такое мнение выразил внештатный научный сотрудник Defense Priorities и профессор международных отношений в колледже Макалестера в Сент-Поле Эндрю Лэтэм, сообщает 19FortyFive.

По его словам, для большинства западных аналитиков идея начала войны звучит либо слишком оторванной от реальности, либо слишком не соответствующей предполагаемому стратегическому терпению Китая. Однако, как отметил эксперт, стоит вспомнить о ситуации в 1941 году, когда США экономически давили на Японию.

"Экономическое окружение, которое Япония ощутила перед лицом санкций США, особенно нефтяного эмбарго 1941 года, не просто бросило вызов ее экономике; оно угрожало ее национальному выживанию. Лишение Америкой доступа Японии к ключевым стратегическим товарам стало последним ударом, который Токио воспринял не как отсрочку, а как смертный приговор своим имперским амбициям. Результатом стал Перл-Харбор", - напомнил он.

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По словам Лэтэма, администрации Байдена и Трампа неуклонно усиливали давление на Китай посредством торговых ограничений, экспортного контроля и запретов на технологии, продолжая душить доступ КНР к высококачественным полупроводникам и финансовым потокам.

"Явного выхода нет. Логика эскалации, разъединения и конфронтации продолжает определять политику США в обеих партиях. Это не означает, что война неизбежна - или даже вероятна в ближайшем будущем - но это означает, что мы больше не находимся в мире абсолютной экономической взаимозависимости и умеренности рационального выбора", - добавил эксперт.

Он отметил, что Китай, как и Япония до Перл-Харбора, считает, что имеет право на статус великой державы, а также думает, что был унижен Западом и теперь возвращается на свое законное место на вершине азиатской иерархии:

"Он рассматривает экономические действия США не как изолированные политические решения, а как часть скоординированных усилий по сдерживанию, замедлению и, возможно, парализовыванию этого возвращения".

Эксперт подчеркнул, что медленное технологическое удушение Китая может оказаться как эффективным, так и провокационным. По его словам, КНР знает, что не сможет достичь паритета с американскими военными, не догнав сначала в области вычислений, ИИ и аэрокосмической отрасли. А США тоже это знают, потому технологическая война ведется так агрессивно. Лэтэм считает, что Штаты не должны убаюкивать себя мыслью о том, что санкции, технологические запреты и тарифы - это "бесплатные инструменты" для бесконечного управления Китаем.

"Для западных политиков экономическое сдерживание - это стратегия. Для Пекина это может вскоре быть истолковано как угроза выживанию режима. Вопрос не в том, начнет ли Китай войну из-за тарифов или запретов. Вопрос в том, решит ли он, что порядок, возглавляемый США, закрывает все другие варианты. В этом случае расчеты меняются. Война становится не первым выбором, а последним средством", - сказал эксперт.

Относительно того, скоро ли начнется война между США и Китаем, он заявил, что торговля больше не гарантирует мира. А чтобы избежать войны, Вашингтон должен начать мыслить стратегически, а не только тактически.

Торговая война между США и Китаем

Как писал УНИАН, после объявления президентом США Дональдом Трампом высоких пошлин для Китая, КНР повысил пошлины на американские товары, пригрозив игнорировать дальнейшие тарифы Америки.

Также в Китае предупредили, что политика Трампа может спровоцировать в мире гуманитарный кризис.

По данным CNN, ни одна из сторон не готова идти на уступки. По словам источников, Трамп ждет первого шага от Си Цзиньпина. Его команда неоднократно настаивала на том, что глава КНР должен попросить о встрече или телефонном разговоре с американским лидером, но в Пекине все призывы отклоняли.

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