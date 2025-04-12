Команда Трампа неоднократно настаивала на том, чтобы глава КНР попросил о встрече, но так этого и не добилась.

Команда президента США Дональда Трампа неоднократно говорила китайским чиновникам, что председатель КНР Си Цзиньпин должен сделать первый шаг и попросить о встрече с американским лидером, чтобы смягчить конфликт из-за введения пошлин. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Уточняется, что в ходе частных бесед за несколько часов до того, как Китай объявил о новых контрмерах, администрация Трампа предостерегла китайских чиновников от подобного шага. Однако вместо того, чтобы председатель КНР попросил о встрече с президентом США, Китай объявил о повышении ответных пошлин. Более того, комментарий Си Цзиньпина еще больше усугубил ситуацию.

"На протяжении более 70 лет развитие Китая основывалось на самодостаточности и упорном труде - и никогда на подачках от других. Китай не боится несправедливого подавления", - говорил он.

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По словам двух высокопоставленных чиновников Белого дома, США не будут первыми обращаться к Китаю. Трамп сказал своей команде, что Китай должен сделать шаг первым.

Журналисты отметили, что такая позиция доводится до сведения Пекина уже около двух месяцев. Китай неоднократно отказывался организовать телефонный разговор на уровне лидеров.

По мнению команды Трампа, одним из препятствий является желание Си Цзиньпина не показаться слабым. В то же время, американский лидер предположил, что Пекин пойдет навстречу для заключения сделки, которая предусматривает увеличение американского экспорта, борьбу с экспортом фентанила и реструктуризацию TikTok для американских пользователей.

"Китай хочет заключить сделку. Они просто не знают, как правильно это сделать. Они гордые люди", - говорил Трамп во время мероприятия в Белом доме.

Торговая война между Трампом и Китаем

Как писал УНИАН, Трамп объявил об увеличении пошлин для Китая. По подсчету CNBC, общая ставка на китайский импорт в США составит 145%.

В ответ Китай повысил пошлины на товары США и призвал ЕС объединиться против тарифной политики Трампа. В Министерстве финансов КНР заявили, что Пекин КНР будет игнорировать дальнейшие пошлины со стороны США.

В свою очередь, министр торговли Китая Ван Вэньтао заявил, что пошлины Трампа могут спровоцировать в мире гуманитарный кризис. Он призвал членов Всемирной торговой организации объединиться, чтобы противостоять "односторонности, протекционизму и практикам запугивания".

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