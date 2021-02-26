Приехавшие на место полицейские застали 14-летнюю девушку в истерике.

В США 14-летняя TikTok-блогерша Клэр Миллер зарезала свою 19-летнюю сестру-инвалида, прикованную к инвалидному креслу (девушка страдала от церебрального паралича).

Об этом сообщает Dexerto.

Приехавшие на место полицейские застали 14-летнюю девушку в истерике: она пыталась смыть кровь со своих рук снегом и безостановочно повторяла фразу «Я убила свою сестру». Родители в момент убийства спали в том же доме.

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На канал Миллер в TikTok были подписаны более 20 тысяч человек, а некоторые ее ролики набирали по несколько миллионов просмотров. После убийства соцсеть заблокировала страницу девушки.

По законам штата Пенсильвания подозреваемую будут судить, как взрослого человека. После предъявления обвинения ее доставят в местную тюрьму без права выйти под залог.

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Автор: УНИАН