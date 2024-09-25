Пока одни поляки блокировали границы Украины, другие раздавали визы россиянам, несмотря на существующий запрет.

В Польше вспыхнул громкий скандал из-за массовой выдачи рабочих и бизнес-виз россиянам, несмотря на существующий запрет. Об этом пишет Schengen News.

Об этих фактах стало известно из нового отчета Высшей контрольно-ревизионной службы Польши. Она обнаружила, что предыдущее правительство Польши, возглавляемое Матеушем Моравецким, незаконно выдавало россиянам визы по программе Poland Business Harbor и другим режимам, хотя запрет на это действовал с 1 марта 2022 года.

Всего до конца 2023 года, когда правительство Моравецкого ушло в отставку, россиянам было выдано 1838 польских шенгенских виз.

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Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал сразу после обнародования отчета, заявив, что худшие подозрения подтвердились. Через официальное сообщение в сети X Туск заявил, что правительство партии "Право и Справедливость" впустило большое количество иностранцев в страну в обмен на взятки, в то время как солдаты страны боролись за защиту Польши на границе с Беларусью.

Ситуация в Польше: последние новости

Как писал УНИАН, на днях министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава поддерживает евроинтеграцию Украины, но у нее есть "свои требования" к Киеву. Перед этим министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина не станет членом Европейского Союза, если не будет решен "Волынский вопрос".

Президент Польши Анджей Дуда раскритиковал министров за такие высказывания. "Если кто-то говорит, что будет блокировать доступ Украины в ЕС, то он тем самым вписывается в политику Путина", - заявил Дуда.

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