Они убеждены, что тогда война действительно придет в их дом.

Вице-президент Камала Харрис во время дебатов с оппонентом в предвыборных дебатах Дональдом Трампом заявила, что Польша станет следующей после Украины, в случае победы республиканца.

"Иначе Путин сидел бы в Киеве, глядя на остальную Европу. Начиная с Польши и почему бы вам не сказать 800 000 польских американцев прямо здесь, в Пенсильвании, как быстро вы отказались бы ради благосклонности и того, что, по вашему мнению, является дружбой с, как известно, диктатором, который съел бы вас на обед?" - отметила Харрис, которую цитирует Associated Press.

Агентство пообщалось с разными поляками, относительно этого заявления политика. 75-летняя Ванда Квятковская считает, что президентство Трампа станет серьезной угрозой для ее дома, Польши и всего региона.

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По ее словам, в случае проигрыша Украины, Путин "сделает дальнейшие шаги". При этом заявления Трампа об окончании войны женщина назвала "пустыми словами".

Славомир Дембски, профессор стратегии и международных отношений в Колледже Европы в Натолине, также считает "надуманными" заявления Трампа о том, что он может заставить Путина и президента Владимира Зеленского сесть за стол переговоров еще до того, как войдет в Белый дом.

"Нет никаких оснований считать, что Путин согласится на такую встречу, если Украина не будет готова капитулировать, что маловероятно", - пояснил профессор.

Как он добавил, со стороны Трампа было "явной ошибкой" не сказать прямо, что он хочет, чтобы Украина выиграла войну. При этом экс-президент продолжил утверждать, что администрация Байдена совершила ошибку, "взяв на себя обязательства помогать Украине сколько угодно, но отказалась утверждать, что это должно означать победу Украины".

Когда Трамп впервые стал президентом, в Польше был сильный энтузиазм в отношении него со стороны правительства и общественности. Тогдашняя консервативная власть страны разделяла многие его позиции. Как один из крупнейших плательщиков НАТО Польша приветствовала его настойчивые усилия по увеличению расходов остальных союзников на оборону.

В Пенсильвании, решающем штате, некоторые американцы польского происхождения также обдумывают дебаты.

"Мне не понравилось то, что она (Харрис, - УНИАН) сказала. Я не думаю, что это правда. Я знаю, что если Трамп придет, у нас не будет войны", - сказала 82-летняя Сесилия Хефрон, которая поддерживает Трампа.

Однако ее подруга Лорейн Макдональд, сторонница вице-премьера, убеждена, что Путин вторгнется в Польшу, если будет иметь такую возможность.

"Если Путин завладеет Украиной, и это будет нормально, он пойдет на остальное. .... Он не собирается останавливаться на достигнутом", - сказала она.

В Варшаве 67-летний Анджей Новак разделяет эти взгляды.

"Для Польши важно, чтобы Украина выиграла. Потому что неизвестно, что придумает этот сумасшедший", - отмечает он.

Дебаты Харрис и Трампа

Как сообщал УНИАН, Харрис во время дебатов с Трампом заявила, что тот сдаст Украину в течение суток после победы на выборах.

Влиятельный республиканец Линдси Грэм разочарован выступлением Трампа на дебатах. При этом сам экс-президент считает их лучшими.

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