Комментируя информацию об осложнении переговоров с Киевом Сикорский заявил, что "на Украину давят".

Польша поддерживает евроинтеграцию Украины, но у нее есть "свои требования" к Киеву. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает RMF 24.

Отвечая на вопрос, усложнились ли переговоры с Украиной (СМИ сообщали о споре между Сикорским и Зеленским - ред.), он сказал: "На Украину давят. В море она чувствует себя хорошо, на суше немного хуже. Мы поддерживаем Украину, но у нас есть свои требования, как это бывает между соседями".

Заявления Сикорского относительно Украины

Ранее Сикорский сделал заявление относительно Крыма. Он считает возможным пойти на компромисс, чтобы закончить войну и предложил подумать о передаче полуострова под мандат ООН. "Крым символически важен для РФ и особенно для Путина, но стратегически важен для Украины. Поэтому я не вижу, как они смогут договориться без демилитаризации Крыма. Мы могли бы передать его под мандат ООН с миссией по подготовке честного референдума... И мы могли бы отложить это на 20 лет", - сказал он.

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В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на предложение главы МИД Польши. В ведомстве отметили, что статус Крыма как украинской территории не подлежит обсуждению. Стоит отметить, что в заявлении МИД Сикорский не упоминался, там также не было сказано, кто именно пытается обсуждать статус Крыма.

На днях журналист польского издания Onet Витольд Юраш заявил, что президент Украины Владимир Зеленский разговаривал на повышенных тонах и практически поссорился с главой польского МИД во время его визита в Киев. По его словам, польская делегация была "удивлена стилем общения" президента Украины на встрече.

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