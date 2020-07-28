"Не мучайте меня больше": соперницу Лукашенко на выборах со второй попытки вынудили сказать, чей Крым (видео)

По словам Тихановской, этот вопрос разделяет людей и сталкивает лбами.

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская со второй попытки публично ответила на вопрос об окупации и принадлежности украинского Крыма.

В эфире Еврорадио ведущий прямо поставил вопрос относительно ее личного мнения о Крыме.

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"Я на эту проблему могу ответить с точки зрения человека, женщины, которая против любого проявления войн. Мне очень больно от того, что в Украине была война, что таким образом страна перешла от одной стороны к другой. Это очень больной вопрос. Этот вопрос разделяет людей и сталкивает лбами. Можно я скажу так, как принято говорить, как принято в нашей стране и по международным законам, что юридически Крым украинский, а фактически – российский. И не мучайте меня больше", - сказала Тихановская.

На видео смотреть с 28-й минуты.

Как сообщал УНИАН, накануне Тихановскую уже спрашивали о Крыме и Донбассе, однако от прямого ответа она ушла.

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