"Не мучайте меня больше": соперницу Лукашенко на выборах со второй попытки вынудили сказать, чей Крым (видео)
Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская со второй попытки публично ответила на вопрос об окупации и принадлежности украинского Крыма.
В эфире Еврорадио ведущий прямо поставил вопрос относительно ее личного мнения о Крыме.
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"Я на эту проблему могу ответить с точки зрения человека, женщины, которая против любого проявления войн. Мне очень больно от того, что в Украине была война, что таким образом страна перешла от одной стороны к другой. Это очень больной вопрос. Этот вопрос разделяет людей и сталкивает лбами. Можно я скажу так, как принято говорить, как принято в нашей стране и по международным законам, что юридически Крым украинский, а фактически – российский. И не мучайте меня больше", - сказала Тихановская.
На видео смотреть с 28-й минуты.
Как сообщал УНИАН, накануне Тихановскую уже спрашивали о Крыме и Донбассе, однако от прямого ответа она ушла.
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