Соперница Лукашенко на выборах рассказала, что думает об оккупации Крыма и Донбасса

Кандидат в президенты Беларуси ушла от прямого ответа на вопрос.

Кандидат в президенты Беларуси, главная соперница действующего белорусского лидера Александра Лукашенко Светлана Тихановская ответила на вопрос журналистов о Крыме и Донбассе.

Об этом идет речь в ее интервью российскому изданию "Медуза".

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Отвечая, как она для себя решила вопрос Крыма и Донбасса, Тихановская сказала: "Я понимаю, что вопрос про Крым раскалывает общество. А мне не хотелось бы неосторожными словами кого-то оттолкнуть. Тем более что я не политик, своей главной целью я вижу объединение всех сил для решения главной задачи - смены власти и проведения честных выборов. Вот на них уже смогут выдвинуться политики, у которых будут четко определенные взгляды, программы. И на честных, свободных, абсолютно прозрачных выборах белорусы смогут выбрать себе нового руководителя страны".

Комментируя тему Донбасса, она вспомнила о боевых действиях.

"Что касается Донбасса, то там идет война, и это ужасно. Люди не должны гибнуть на войне. Я категорически против войны", - коротко ответила Тихановская.

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Президентские выборы в республике пройдут 9 августа.

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