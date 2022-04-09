Она напомнила, что с территории соседней республики летят ракеты в Украину.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская убеждена, что Минск должен принимать участие в переговорах Украины и России. Однако республику на них не может представлять нынешний режим Лукашенко.

Об этом Тихановская заявила в интервью Алесе Бацман.

"Я считаю, что Беларусь должна быть стороной переговорного процесса, потому что с территории Беларуси летят ракеты, наша страна двумя диктаторами втянута в эту войну. В переговорах обязательно учитывать белорусский вопрос. Только вот человек, который продолжает убивать и пытать белорусов, не способен участвовать в переговорах о мире", - говорит он.

По словам Тихановской, факт того, что Лукашенко начал называть войну войной, а не "спецоперацией", и заговорил о переговорах, – это сигнал, что он хочет переиграть то, что он наделал.

"Ему эти переговоры нужны только для того, чтобы продлить свое существование в президентском дворце", – подчеркнула Тихановская.

"Я думаю, на переговоры должны быть приглашены настоящие представители белорусского народа. Наша команда в контакте с Офисом президента Украины Владимира Зеленского. Но это очень осторожные контакты", - добавила она.

Ранее глава МИД РФ Лавров заявил, что Беларусь должна войти в число стран-гарантов Украины в потенциальном мирном соглашении с РФ. В Офисе президента Украины такое заявление назвали странным.

До этого Александр Лукашенко заявил, что переговоры между Россией и Украиной не могут проходить без участия РБ. Судя по всему, это была подготовка к заявлению Лаврова. Якобы Беларусь хочет участвовать в заключении соглашения между РФ и Украиной, а Россия в ответ желает включить ее в это самое соглашение.