Вчерашняя речь Лукашенко об участии РБ в мирных переговорах, видимо, была неслучайной.

Республика Беларусь должна войти в число стран-гарантов Украины в потенциальном мирном соглашении с Российской Федерацией.

Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с МИД Армении.

"Не хочу вдаваться в детали переговорного процесса и содержания. Хочу лишь сказать, что по просьбе украинской стороны нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус должен сопровождаться гарантиями безопасности Украины. Среди гарантов безопасности украинские соседи хотели бы видеть все прилегающие к Украине страны и ещё целый ряд государств, включая постоянных членов Совбеза ООН", — сказал Лавров.

При этом украинская сторона называла возможными гарантами США, Великобританию, Китай, Францию, Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль

Далее министр иностранных дел РФ заявил, что Россия предложила включить в число гарантов Беларусь. По его словам, сейчас обсуждаются разные вопросы, включая круг гарантов. И РФ настаивает на выделении места в нем для РБ.

Напомним, вчера, 7 апреля, самопровозглашенный руководитель Беларуси Александр Лукашенко заявил, что переговоры между Россией и Украиной не могут проходить без участия РБ. Судя по всему, это была подготовка к заявлению Лаврова. Якобы Беларусь хочет участвовать в заключении соглашения между РФ и Украиной, а Россия в ответ желает включить ее в это самое соглашение.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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